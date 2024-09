Giáo viên, học sinh, phụ huynh nhiều nơi quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Cán bộ, giáo viên Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh NTCC.

Sáng nay (11/9), tại Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh nhà trường đã có mặt ở trường để tham gia lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo thống kê của Ban giám hiệu nhà trường, số tiền thu về được sau buổi sáng phát động là hơn 35 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhà trường sẽ chuyển về Công đoàn ngành Giáo dục để ủng hộ học sinh, người dân ở vùng lũ ở các tỉnh phía Bắc.

Học sinh Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tham gia ủng hộ. Ảnh NTCC

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An cho biết: “Trước những ảnh hưởng của bão số 3, thầy trò chúng tôi hiểu và chia sẻ với những tổn thất nặng nề do bão gây ra. Mong rằng học sinh, người dân ở các tỉnh phía Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, ổn định cuộc sống”.

Tại Trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên, TP. Hà Nội), sáng nay Ban giám hiệu nhà trường cũng tổ chức ủng hộ các tỉnh bị thiên tai do bão số 3 gây ra. Theo đó, nhà trường kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường ủng hộ một ngày lương. Riêng với học sinh, phụ huynh sẽ tùy lòng hảo tâm.

Cô Ngô Hồng Giang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời điểm này, mưa lớn phần còn ở các tỉnh miền Bắc, nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc thiệt hại nặng nề về người và của. Chúng tôi mong rằng một phần quà nhỏ của thầy trò, phụ huynh Trường THCS Ngọc Lâm có thể hỗ trợ giúp khắc phục một phần nào đó những thiệt hại mà thiên tai gây ra”.

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Ngọc Lâm (Hà Nội) tham gia ủng hộ, người ít nhất là một ngày lương. Ảnh NTCC.

Được biết, hoạt động hưởng ứng kêu gọi sẽ được nhà trường công khai, toàn bộ số tiền thu về được sẽ chuyển về Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Long Biên (Hà Nội) để gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Còn tại Trường Mầm non Tân Mai (quận Long Biên, Hà Nội), sau khi phát động chương trình ủng hộ người dân ở các tỉnh, thành phố bị thiên tai do bão số ba gây ra, nhà trường cũng bố trí một hòm ủng hộ ở sảnh để phụ huynh có thể trực tiếp ủng hộ. Hoạt động kêu gọi sẽ kéo dài từ 1/9 đến 20/9.

Sau đợt quyên góp, nhà trường chuyển về Ủy ban MTTQ quận Long Biên (Hà Nội). Cô Nguyễn Bích Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay, rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, gặp khó khăn thiếu thốn về lương thực, nước uống, thuốc men, và nhu yếu phẩm. Vì vậy, sự ủng hộ chung tay của toàn thể xã hội sẽ góp một phần quan trọng trong việc hỗ trợ và cứu trợ kịp thời.

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Tân Mai (quận Long Biên, Hà Nội) tham gia ủng hộ. Ảnh NTCC.

Theo đó, nhà trường đã tuyên truyền về tầm quan trọng của việc hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Đồng thời qua đây, giáo dục trẻ nhỏ về tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Việc kêu gọi sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong các hoạt động này sẽ tạo ra một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ hơn, đồng thời phát huy tinh thần tập thể.

Phụ huynh Trường Mầm non Ngọc Lâm tham gia ủng hộ tại trường. Ảnh NTCC.

Mặt khác, trong hoạt động giáo dục các con tại trường, các cô giáo cũng sẽ trò chuyện, trao đổi chia sẻ với các con những câu chuyện về tinh thần “lá lành đùm lá rách”, … để giúp trẻ phần nào hiểu được giá trị đạo đức sâu sắc, giúp các bé phát triển lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Thông điệp mà Trường Mầm non Tân Mai hướng đến "ủng hộ trẻ em vùng lũ, trung thu yêu thương".

Cũng trong sáng nay, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… đã tổ chức quyên góp để ủng hộ đồng bào ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Tác giả: Ngô Chuyên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn