Hành trình 24 giờ truy bắt phó giám đốc cướp ngân hàng ở Nghệ An

Kế hoạch “ve sầu thoát xác”

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), đã khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An chi nhánh Cửa Lò (phường Nghi Hương, Tx. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) vào chiều 14/11.

Đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An), đã bị bắt giữ sau 24 giờ lẩn trốn. Điều đáng nói, Nguyễn Tuấn Anh hiện đang là phó giám đốc một công ty chế biến gỗ xuất khẩu đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh.

Thời gian gần đây, Nguyễn Anh Tuấn thua lỗ trong đầu tư trên mạng, dẫn tới nợ một khoản tiền lớn. Trong lúc túng quẫn, y đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để trả nợ. Ngân hàng mà đối tượng chọn là Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An chi nhánh Cửa Lò.

Vào 14h20 ngày 14/11, nhân lúc cán bộ, giao dịch viên tại ngân hàng đang thực hiện giao dịch với khách, Tuấn Anh đã mặc áo phao màu đỏ, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lao vào dùng dao khống chế nữ giao dịch viên để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chiều 14/11, Tuấn Anh cầm dao uy hiếp nữ giao dịch viên để cướp tiền.

Tuy nhiên, đối tượng chưa thực hiện được hành vi đã bị các nam nhân viên bằng các biện pháp, kỹ năng được tập huấn giải thoát nữ nhân viên cũng như ứng phó với đối tượng. Biết không làm được gì, Tuấn Anh lập tức nhảy khỏi bàn và bỏ chạy. Do đối tượng đã chuẩn bị xe máy sẵn, nên cán bộ và vệ sĩ ngân hàng không thể truy đuổi kịp.

Đến đoạn đường vắng, đối tượng thực hiện kế hoạch “ve sầu thoát xác” bằng việc thay áo đen chuẩn bị trước đó để che giấu đặc điểm, tháo băng dính che biển số xe, vứt chiếc áo đỏ và con dao gây án.

Sau đó, y quay ngược lại con đường đã đi rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Vào sáng hôm sau, 15/11, Tuấn Anh tiếp tục dùng xe ô tô đi đến cơ quan làm việc như bình thường và cho rằng mọi hành vi của mình sẽ không bị phát hiện.

Không thực hiện được hành vi, Tuấn Anh lập tức bỏ chạy.

Lật tẩy thủ đoạn của kẻ cướp ngân hàng

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An lập tức phối hợp với Công an Tx. Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Các trinh sát nhanh chóng lần theo hướng đi, trích xuất camera an ninh, camera nhà dân tại các khu vực, ngả đường đối tượng di chuyển. Thời điểm đó đối tượng được xác định là nam giới, mặc áo đỏ, đi xe máy. Tuy nhiên, đến khu vực thuộc huyện Nghi Lộc, cách hiện trường vụ cướp khoảng 20km, đối tượng mặc áo đỏ biến mất.

Để trốn sự theo dõi, Tuấn Anh đã dùng băng dán che biển số xe máy.

Mở rộng trích xuất các camera của người dân, các trinh sát phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác đen, điều khiển xe máy giống xe máy tên cướp, rõ biển số xe. Phân tích hình dáng và các dữ liệu khác, các trinh sát hình sự nhận định tên cướp mặc áo đỏ và người đàn ông áo đen là một.

Cùng lúc đó, một hướng điều tra được mở rộng xác minh chủ nhân chiếc xe máy mà người đàn ông áo đen điều khiển. Ngau sau đó, chủ của chiếc xe đã cho biết vào ngày 14/11 cho bạn mượn, đó là Nguyễn Tuấn Anh.

Từ đó, chân dung vị phó giám đốc được cơ quan chức năng “dựng lên” chi tiết. Một điều đặc biệt là các đặc điểm về hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Tuấn Anh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của tên cướp.

Nghi phạm xuất thân từ một gia đình có địa vị xã hội, từng học một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, người này có thời gian làm việc ở Hà Nội trước khi về quê lập nghiệp. Cho đến nay, Tuấn Anh đang có một cuộc sống sung túc, một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Tuy nhiên, các trinh sát phát hiện, thời gian gần đây Tuấn Anh có tham gia đầu tư làm ăn trên mạng. Nhiều khả năng thua lỗ khiến anh ta túng quá hóa liều.

Tang vật đối tượng dùng để cướp ngân hàng

Trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra ban đầu, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo cần bắt giữ ngay Nguyễn Tuấn Anh - nghi can số một của vụ cướp. Một tổ công tác được phân công tới công ty nơi Tuấn Anh làm việc. Bị bắt, vị phó giám đốc tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau đó phải cúi đầu nhận tội trước hàng loạt bằng chứng mà cảnh sát đưa ra.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Cửa Lò. Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND Tx. Cửa Lò đã có Quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 2 công dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn