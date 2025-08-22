Bắt Cao Xuân Lộc, kẻ chuyên cưỡng đoạt tài sản qua website mại dâm

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Cao Xuân Lộc (SN 1993, trú phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản qua các trang mại dâm online.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hải Phòng đã phát hiện thủ đoạn của các đối tượng phạm tội có hành vi lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản qua mạng.

Cụ thể: Các đối tượng sử dụng các hình ảnh phụ nữ gợi cảm và các thông tin giả để đăng lên các trang web mại dâmonline với lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp “gái gọi” cho người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: CA TH

Nếu nạn nhân chuyển tiền theo lời dụ dỗ sẽ bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển. Đồng thời sau đó, các đối tượng thu thập thông tin về nạn nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân đe doạ, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không sẽ công khai toàn bộ hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc hỏi mua dâm cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải trên các mạng xã hội.

Thậm chí sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng vẫn không “buông tha” mà tiếp tục đe doạ, yêu cầu chuyển tiền tiếp. Có nạn nhân liên tục nhận được hàng trăm cuộc nhắn tin, gọi điện đe doạ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất, tinh thần.

Thông qua thông tin của nạn nhân ở Hải Phòng bị cưỡng đoạt tài sản từ thủ đoạn nói trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hải Phòng đã triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm, qua đó, xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Cao Xuân Lộc, sinh năm 1993, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lộc đã khai nhận hành vi liên kết với các đối tượng khác trên mạng, thông qua các trang web mại dâmthực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản như đã nêu trên đối với nạn nhân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện vụ việc, đối tượng đã được chuyển Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn