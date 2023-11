Một ngày tẩu thoát của phó giám đốc mang dao đi cướp ngân hàng

Quầy giao dịch số 1 - nơi xảy ra việc nghi phạm dùng dao khống chế nữ nhân viên ngân hàng để cướp tài sản - Ảnh: DOÃN HÒA

Vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vào chiều 14-11 khiến dư luận xôn xao về thời điểm gây án, danh tính nghi phạm.

Nữ nhân viên ngân hàng hoảng loạn vì bị cướp bất ngờ

Ngân hàng Agribank Cửa Lò nằm trên trục đường Hoàng Văn Tâm - nơi đặt nhiều công sở làm việc của ngân hàng, bệnh viện, kho bạc và chỉ cách trụ sở Công an thị xã Cửa Lò khoảng 100m.

Sáng 16-11, hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, các nhân viên ngân hàng này vẫn chưa quên được giây phút nghi phạm mang dao khống chế một nữ nhân viên để cướp tiền.

Người trực tiếp bị nghi phạm lạ mặt khống chế, chị H.T.H. - 41 tuổi, nhân viên ngân hàng - nhớ lại thời khắc xảy ra vụ việc rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút. Khoảng hơn 14h chiều 14-11, chị H. cùng các nhân viên vào bắt đầu làm việc, đón tiếp khách hàng đến giao dịch.

"Lúc đó tôi đang giao dịch với khách hàng trước quầy. Mọi người trong phòng cũng làm việc bình thường thì bất ngờ từ đằng sau tôi có một người đưa dao dí vào cổ tôi rồi ghé sát nói nhỏ: "tiền đâu", "mở két", bà H. kể.

Nghi phạm bỏ chạy khi bị nhân viên ngân hàng và bảo vệ truy đuổi - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tiếp đó, người đàn ông một tay kề dao vào cổ bà H., một tay với xuống để mở cửa két tiền. Do vướng người của bà H., nghi phạm không lấy được gì bên trong nên lôi cả ghế và bà H. ra sau.

Theo bà H., lúc đó mọi người xung quanh thấy lộn xộn nên hô cướp, rồi nhảy vào đóng cửa quầy lại. Một số người từ ngoài lao vào hô hoán "bỏ dao ra".

"Người đó hoảng loạn nên thả tôi ra rồi nhảy lên bàn, lao ra cửa chính bỏ chạy", bà H. nhớ lại và cho biết khi vào người đàn ông bịt khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm nên không nhận dạng được.

Nghi phạm này chạy ra con đường phía trước trụ sở ngân hàng rồi lên chiếc xe máy dựng sẵn phóng đi. Các nhân viên ngân hàng dùng xe ô tô truy đuổi nhưng không kịp.

Kế "ve sầu thoát xác" bất thành

Chiếc xe máy gây án của nghi phạm - Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp nhận thông tin về vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai đấu tranh.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, qua khai thác lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh của ngân hàng bước đầu nhận định nghi phạm là người địa phương, sử dụng xe máy có biển số thật.

Tuy nhiên, để tránh sự phát giác, trong lúc gây án nghi phạm ít nói, đeo khẩu trang, dùng găng tay vải và băng keo đen bịt kín biển số xe máy.

Lần theo dấu vết nóng nghi phạm từ hệ thống camera công cộng và người dân cung cấp, ban chuyên án thấy nghi phạm mặc áo khoác đỏ, bỏ chạy về hướng phường Thu Thủy, Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò).

Khi đến gần khu vực xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) thì cơ quan điều tra mất dấu nghi phạm do nơi này không có camera giám sát.

"Chúng tôi nhận định có thể nghi phạm đã thay đổi trang phục, chạy qua nhiều tuyến đường để đánh lạc hướng, gây khó khăn điều tra nên lập nhóm kết nối nhanh với tất cả lực lượng công an các phường, xã lân cận truy tìm nghi phạm theo hướng đặc điểm xe máy, dáng người gầy, cao trên 1m7", vị cán bộ điều tra nói.

Nghi phạm Tuấn Anh cùng tang vật vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h trưa 15-11, ban chuyên án đã dựng sơ bộ chân dung, lai lịch của nghi phạm vụ cướp là Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Vinh).

Ngay sau đó, một tổ công tác được huy động sang Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề P.H. ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bắt giữ Tuấn Anh. Các công nhân đang làm việc ngỡ ngàng bởi Tuấn Anh hiện là phó giám đốc công ty này.

Tiến hành khám xét nhà ở nghi phạm, cả gia đình lẫn hàng xóm đều tỏ ra bất ngờ trước việc Tuấn Anh là người gây ra vụ cướp ngân hàng. Trong mắt mọi người, nghi phạm từng tốt nghiệp đại học, công việc ổn định và gia đình có điều kiện. Thường ngày, Tuấn Anh đi ô tô tiền tỉ làm việc.

Chiếc áo khoác đỏ, con dao nghi phạm dùng đi cướp được tìm thấy ở bên đường trốn chạy.

"Lúc đầu, nghi phạm quanh co, đưa ra bằng chứng ngoại phạm nhưng trước các chứng cứ thu thập được, nghi phạm đã thừa nhận do nợ nần hàng tỉ đồng, túng quẫn nên lên kế hoạch đi cướp ngân hàng", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nói và cho biết thêm trước lúc gây án một tuần, nghi phạm đã thăm dò các ngân hàng tìm mục tiêu.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự và không có đồng phạm trong vụ án.

Thưởng nóng ban chuyên án Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng cho các cá nhân, tập thể phá án vụ cướp ngân hàng - Ảnh: DOÃN HÒA Sáng 16-11, đại tá Nguyễn Đức Hải - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt nghi phạm cướp tài sản tại Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương những thành tích của các lực lượng tham gia phá án, nhanh chóng bắt nghi phạm sau 24 giờ gây án; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân 35 triệu đồng. Hai cá nhân là bà H.T.H. và ông N.Đ.T. - cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Cửa Lò cũng được giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng vì có thành tích xuất trong phối hợp truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản. Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cũng đã thưởng nóng cho 4 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ