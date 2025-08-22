Israel sẽ bắt đầu đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Đây là phản ứng đầu tiên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với đề xuất ngừng bắn tạm thời do Ai Cập và Qatar đưa ra, mà Hamas đã chấp thuận hôm 18/8. Ngoài ra, ông Benjamin Netanyahu cho biết đang gặp các chỉ huy quân đội để phê duyệt kế hoạch chiếm Thành phố Gaza và đánh bại Hamas.

Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục gây sức ép lên Thành phố Gaza bằng các cuộc không kích và pháo kích. Bộ Y tế Gaza hôm qua cho biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ này trong 24 giờ qua, bao gồm 8 người trong một ngôi nhà ở Sabra, ngoại ô Thành phố Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel hôm 20/8 đã triệu tập 60.000 quân dự bị, việc triệu tập này có thể mất nhiều tuần, tạo thời gian cho các nhà trung gian nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas, nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn.

Liên quan việc Israel yêu cầu sơ tán người dân ra khỏi Thành phố Gaza, Bộ Y tế Gaza hôm qua đã bác bỏ lời kêu gọi của quân đội Israel về việc sơ tán nhân viên y tế và bệnh nhân khỏi bệnh viện Al-Shifa ở Thành phố Gaza, cho biết một bước đi như vậy sẽ tước đi quyền được điều trị y tế của hơn một triệu người, khiến tính mạng của cư dân, bệnh nhân và những người bị thương gặp nguy hiểm.

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cũng đưa ra cảnh báo, người dân Gaza đang sống trong điều kiện kinh hoàng, việc tiếp tục di dời và leo thang chiến sự sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã thảm khốc. Ủy ban này kêu gọi khẩn cấp chấm dứt xung đột và nhanh chóng đưa viện trợ không giới hạn vào Gaza.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: Báo VOV