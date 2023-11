Phó giám đốc công ty gỗ mang dao đi cướp ngân hàng

Chiều 15/11, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn. Vụ án được khám phá nhanh sau 24 giờ gây án.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại Cơ quan điều tra.

Theo đó, chiều 14/11, tiếp nhân tin báo từ Công an thị xã Cửa Lò với nội dung: có 1 nam thanh niên có hành vi “Cướp tài sản” tại Ngân hàng NN và PTNT (Agribank) thị xã Cửa Lò.

Theo nội dung thông tin ban đầu thì vào lúc 14h18 ngày 14/11/2023, có 1 nam thanh niên trùm kín mặt cầm 1 con dao xông vào trụ sở Ngân hàng Aribank thị xã Cửa Lò rồi dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản.

Tang vật của vụ án.

Tuy nhiên, trong lúc đối tượng lục lọi tìm tài sản, dưới sự chống trả của nhân viên ngân hàng, đối tượng không lấy được tài sản mà bỏ chạy thoát thân. Quá trình bỏ chạy, đối tượng dùng dao đe dọa những người truy đuổi, rồi lên 1 chiếc xe mô tô Wave màu đen – xám, biển số bịt băng dính màu đen để bỏ chạy.

Chiếc xe máy đối tượng dùng làm phương tiện đi gây án.

Nhận thấy đây là đối tượng manh động, nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an TP Vinh và các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Sau quá trình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy lần theo dấu vết nóng, đến 14h30 ngày 15/11/2023 lực lượng Công an đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An khi lẩn trốn tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 1 xe mô tô Wave màu đen – xám BKS 37B2- 74345 là phương tiện đối tượng dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội, 1 con dao, 1 điện thoại di động, 1 áo khoác màu đỏ, 1 đôi giày thể thao màu đen sọc trắng.

Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng Nguyễn Tuấn Anh chưa có tiền án, tiền sự; hiện đang là Phó Giám đốc của Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải. Do nợ nần túng quẫn nên Nguyễn Tuấn Anh nảy sinh ý định thực hiện hành vi Cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Anh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân