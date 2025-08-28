Hàng trăm nhà dân ở Nghệ An bị nước lũ nhấn chìm

Tại xã Tân Kỳ, lũ bắt đầu gây chia cắt và ngập úng từ sáng 27/8. Theo lãnh đạo xã, đến chiều cùng ngày, đã có hơn 200 nhà dân bị ngập, trong đó có 26 hộ phải di dời khẩn cấp.

Nước sông Con dâng cao, nhiều vùng xã Tân Kỳ chìm trong nước. Ảnh: KT.

Chính quyền, công an và quân sự địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. Họ cũng đang lên phương án di dời thêm hơn 100 hộ dân khác đến nơi an toàn. Tuyến đường 15B, trục giao thông chính của địa phương, cũng bị ngập sâu và chia cắt. Mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp với gần 276 ha lúa và 31 ha ngô bị ngập.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Tân An. Theo lãnh đạo xã Tân An, đã 40 hộ dân đã bị ngập, với 8 hộ ở vùng nguy hiểm đã được di dời kịp thời. Lực lượng tại chỗ đang hỗ trợ người dân di dời tài sản và vật nuôi.

Lực lượng chức năng giú dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: KT.

Đến sáng 28/8, nước lũ có dấu hiệu rút chậm, nhưng nguy cơ ngập lụt sâu trở lại vẫn rất cao. Lượng nước từ thượng nguồn đang đổ về lớn và dự báo thời tiết cho thấy khả năng tiếp tục có mưa. Người dân được khuyến cáo cần tiếp tục đề cao cảnh giác và theo dõi sát sao tình hình.

