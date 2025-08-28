Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún do mưa lũ tại Nghệ An

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm tại các khu dân cư và vùng trũng thấp trong tỉnh Nghệ An.

Cầu treo tại xã Tương Dương, Nghệ An bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Tương Dương

Tình hình hiện tại cho thấy, trong 6 giờ qua (từ 02:00 đến 09:00 ngày 28/08), trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn bao gồm Quỳ Hợp (70.2 mm) và Châu Thái (49.2 mm). Mô hình độ ẩm đất cũng cho thấy nhiều khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa (trên 85%), làm tăng nguy cơ sạt lở.

Dự báo trong 6 giờ tới, mưa lớn sẽ tiếp tục với lượng mưa tích lũy từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Do đó, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở mức Cấp 1. Lũ quét có khả năng gây hư hại nghiêm trọng các công trình giao thông, thủy lợi, đồng thời gây thiệt hại về người và của. Mưa to cũng có thể gây ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường.

Người dân sống tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động bảo vệ tài sản và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn. Hãy luôn theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo từ chính quyền địa phương để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Tác giả: Bá Thăng