Xã Hữu Khuông (Nghệ An) xảy ra lũ quét trong đêm

Chủ tịch xã Hữu Khuông Lô Văn Giáp thông tin, sau bão số 5, ngày 27/8 tại địa bàn xảy ra mưa lớn. Mưa lớn xảy ra khiến tại bản Sàn xảy ra lũ ống lũ quét.

Do có phương án ứng phó với bão lũ từ trước nên người dân khu vực xảy ra lũ quét và chính quyền không bị động. Khi lũ xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng kịp thời di dời dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Lũ ống lũ quét xảy ra trong đêm tại xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An.

"Lũ quét xảy ra tối 27/8 khiến 6 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị thiệt hại nặng về nhà cửa và tài sản, bùn đất từ lũ quét chát cao gần cả mét trong nhà.. " ông Giáp nêu thêm.

Sa khi nhận được thông tin xảy ra lũ quét tại địa phương, xã Hữu Khuông kịp thời bố trí nhận lực hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực lũ. Do lũ diễn quét ra nhanh nên có ảnh hương về tài sản, người dân do không kịp di dời. Sau lũ, địa phương đang bám sát và theo dõi địa bàn với phương án ứng phó cụ thể.

