Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong tỉnh

Xã Hữu Khuông (Nghệ An) xảy ra lũ quét trong đêm

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày ) 27/8 tại bản Sàn xã Hữu Khuông (Nghệ An) xảy ra lũ ống lũ qué. Do có phương án ứng phó từ trước nên địa phương đã hạn chế được tối đa thiệt hại cho người dân.

Chủ tịch xã Hữu Khuông Lô Văn Giáp thông tin, sau bão số 5, ngày 27/8 tại địa bàn xảy ra mưa lớn. Mưa lớn xảy ra khiến tại bản Sàn xảy ra lũ ống lũ quét.

Do có phương án ứng phó với bão lũ từ trước nên người dân khu vực xảy ra lũ quét và chính quyền không bị động. Khi lũ xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng kịp thời di dời dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm.

Lũ ống lũ quét xảy ra trong đêm tại xã Hữu Khuông, tỉnh Nghệ An.

"Lũ quét xảy ra tối 27/8 khiến 6 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 3 hộ bị thiệt hại nặng về nhà cửa và tài sản, bùn đất từ lũ quét chát cao gần cả mét trong nhà.. " ông Giáp nêu thêm.

Sa khi nhận được thông tin xảy ra lũ quét tại địa phương, xã Hữu Khuông kịp thời bố trí nhận lực hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực lũ. Do lũ diễn quét ra nhanh nên có ảnh hương về tài sản, người dân do không kịp di dời. Sau lũ, địa phương đang bám sát và theo dõi địa bàn với phương án ứng phó cụ thể.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: xã Hữu Khuông ,trong đêm ,lũ quét ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP