Nghệ An, liên tiếp xuất hiện lũ ống, lũ quét

Lãnh đạo xã Yên Hòa (Nghệ An) xác nhận, vào khoảng 20h đêm 27/8, nước từ đầu nguồn đổ về hạ du đã khiến mực nước tại bản Xốp Kha dâng cao hơn 2m. Khi xuất hiện lũ lớn, quan sát thấy nước suối chuyển đục chính quyền đã phát cảnh báo và tổ chức di dời người cùng tài sản để đảm bảo an toàn.

Còn tại bản Xàn, xã Hữu Khuông, mưa lớn những ngày qua khiến nước từ thượng nguồn khe Huồi Phì Mày dồn về, gây sạt lở, đất đá tràn vào nhiều nhà dân. Ghi nhận bước đầu có 6 nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước đó, tại bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An bị sạt lở đất đá, lực lượng dân quân và chính quyền địa phương đã sơ tán kịp thời 9 hộ dân tại khu vực này đến nơi an toàn. Mưa sau cơn bão số 5 cũng đã khiến xã này có 12 điểm sạt lở, trong đó có 5 điểm tại khu dân cư. Ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén cho biết, đến thời điểm này Mường xén có 76 điểm giao thông bị ách tắc với khối lượng đất đá sạt trượt hơn 5.000 mét khối, dự báo số điểm sạt lở sẽ tăng lên trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã vận động tuyên truyền, vận động và bắt buộc nhân dân ra khỏi những vùng không an toàn. Thứ hai nữa là quan tâm chăm lo cho nhân dân ở những nơi tập trung, đảm bảo lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết", ông Hùng cho hay.

Không chỉ Mường Xén mà các xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Thông Thụ.... đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tiến hành san ủi đất đá, khắc phục điểm sạt lở, đồng thời đặt biển cảnh báo, cử người túc trực, không cho phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Ông Lò Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu cho biết: "Trong những ngày này phát sinh nhiều điểm sạt lở. Khó khăn lớn nhất là đất bố trí tái định cư khoảng 185 hộ dân; vấn đề nữa là hỗ trợ dân máy xúc để xử lý các điểm sạt lở".

