Hàn Quốc: Xe tải đâm vào chợ, 2 người chết, 18 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm vào một khu chợ truyền thống - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 13-11, một chiếc xe tải đã đâm vào một khu chợ truyền thống ở Hàn Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 18 người khác bị thương.

Theo Đài KBS ở Hàn Quốc, giới chức cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 10h55 sáng 13-11 (giờ địa phương) ở khu chợ Bucheon Jeil (tỉnh Gyeonggi, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc).

Chiếc xe tải được cho là đã lùi khoảng 28m rồi bất ngờ lao về phía trước hơn 150m, đâm vào hàng loạt cửa hàng và đám đông trong chợ.

Sự việc khiến hai phụ nữ ở độ tuổi 70 tử vong, trong khi 18 người khác bị thương, gồm ba người bất tỉnh và sáu người cần cấp cứu khẩn cấp.

Theo báo chí địa phương, lực lượng cứu hỏa đã huy động hơn 20 phương tiện và khoảng 60 nhân viên đến hiện trường để đảm bảo an toàn và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Một quan chức cứu hỏa cho biết có khả năng sẽ phát hiện thêm người bị thương trong quá trình xử lý hiện trường.

Đồn cảnh sát Ojeong ở thành phố Bucheon cho biết tài xế chiếc xe tải được xác định là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, hiện người này đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát, người này bị cáo buộc giết người theo Luật các trường hợp đặc biệt liên quan đến giải quyết tai nạn giao thông.

Ông Park Geum Cheon, quan chức lực lượng cứu hỏa Bucheon, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là xe bị “tăng tốc ngoài ý muốn”. “Tôi đã phanh gấp, nhưng phanh không hoạt động”, tài xế khai với các cảnh sát tại hiện trường, theo Hãng tin Yonhap.

Ông Park cũng nói thêm rằng người này không có dấu hiệu say rượu khi điều khiển xe.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo báo Jeonguk News, vụ tai nạn lần này một lần nữa làm dấy lên việc phải rà soát nhiều yếu tố liên quan, bao gồm công tác quản lý an toàn tại các chợ truyền thống, khả năng lỗi kỹ thuật của phương tiện và điều kiện lái xe của tài xế cao tuổi.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn