Không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc, gây rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong sáng 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Dự báo chi tiết các khu vực

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc ngày có cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m; đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-5,0m, từ trưa chiều mai gió giảm dần; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi cao khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng gia súc, gia cầm. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ. Sạt lở đất ở sườn dốc.

