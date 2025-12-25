Ba Lan chấn động vì bê bối bằng cấp giả: Đại sứ tại Pháp bị đình chỉ, hàng chục người bị truy tố

Đại sứ quán Ba Lan tại Paris, Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons.

Kênh TVP của Ba Lan ngày 25/12 cho biết quyết định nêu trên được Bộ Ngoại giao nước này công bố hôm 24/12, sau khi truyền thông đưa tin Cơ quan Chống tham nhũng Trung ương (CBA) đã bắt giữ nhà ngoại giao này – được xác định là Jan R. theo luật bảo vệ đời tư của Ba Lan vì cáo buộc dính líu đến vụ việc tại trường trước đây mang tên Collegium Humanum.

Tâm điểm của một cuộc điều tra

Collegium Humanum đang là tâm điểm của một cuộc điều tra lớn do bị cáo buộc tổ chức các chương trình MBA “đi tắt”, cho phép học viên giành được ghế trong hội đồng giám sát và các vị trí cấp cao tại doanh nghiệp nhà nước mà không cần hoàn thành đầy đủ chương trình học.

Cổng thông tin Ba Lan Goniec.pl đưa tin hôm 24/12 rằng ông Jan R. bị cáo buộc đã nhận bằng MBA từ Collegium Humanum dù không hề theo học, sau đó sử dụng văn bằng có được để làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có một vị trí cấp cao tại Bank Pocztowy, công ty con của doanh nghiệp bưu chính quốc doanh Poczta Polska.

Ông Jan R. bị bắt hôm 23/12 tại sân bay Chopin ở Vácsava (Warsaw) và được đưa tới Katowice, miền Nam Ba Lan, để thẩm vấn.

Theo cổng thông tin Goniec.pl, nhà ngoại giao này không nhận tội và đã được thông báo về một số cáo buộc, trong đó có việc sử dụng bằng cấp giả mạo.

Vào hôm 24/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewiór nói với hãng thông tấn nhà nước PAP rằng nhà ngoại giao này đã bị đình chỉ công tác tạm thời cho đến khi mọi nghi vấn pháp lý liên quan đến bằng cấp của ông được làm rõ.

“Ngoại trưởng Radosław Sikorski đã quyết định miễn nhiệm đại sứ khỏi chức trách cho đến khi mọi nghi vấn được làm sáng tỏ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết.

Phái bộ ngoại giao của Ba Lan tại Paris hiện sẽ do ông Wiesław Tarka, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, tạm thời lãnh đạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan mô tả ông Tarka là người có nhiều kinh nghiệm.

“Lò sản xuất bằng cấp”

Vụ việc là một phần của cuộc điều tra rộng hơn nhắm vào Collegium Humanum, ngôi trường bị cáo buộc vận hành như một “lò sản xuất bằng cấp”, cung cấp các văn bằng cấp tốc cho những người tìm kiếm vị trí sinh lợi trong các hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 2/2024, Cơ quan Chống tham nhũng Trung ương của Ba Lan đã mở một cuộc điều tra quy mô lớn đối với cơ sở này, hiện đã đổi tên thành Đại học Kinh doanh và Khoa học Ứng dụng Varsovia.

Các điều tra viên cáo buộc rằng từ năm 2018, hiệu trưởng khi đó cùng một số nhân viên của trường đã nhận tiền và lợi ích cá nhân để đổi lấy các văn bằng không phản ánh quá trình học tập thực tế.

Hàng trăm công chức và quan chức chính phủ, trong đó có nhiều người liên quan đến cả chính quyền đương nhiệm và tiền nhiệm, được cho là đang sở hữu bằng MBA từ trường này.

Tháng trước, các công tố viên Ba Lan đã truy tố 29 người liên quan đến vụ án, trong đó có cả thị trưởng thành phố Wrocław.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: baotintuc.vn