Nam thanh niên bốc đầu xe máy bị tịch thu xe

Trần Hữu Anh bốc đầu xe máy trên cầu Giới Phiên, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai - Ảnh cắt từ clip

Ngày 25-12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa tịch thu phương tiện của nam thanh niên bốc đầu xe máy, không có giấy phép lái xe.

Theo đó, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bốc đầu xe máy đi trên cầu Giới Phiên, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã rà soát, xác định người lái xe máy là Trần Hữu Anh (18 tuổi, ở phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Tại cơ quan công an, Trần Hữu Anh thừa nhận đã lái xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Đặc biệt là hành vi bốc đầu và chạy xe máy bằng một bánh.

Căn cứ kết quả xác minh và các quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Hữu Anh theo quy định, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi bốc đầu xe máy trong khi Trần Hữu Anh không có giấy phép lái xe và nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng khác, lực lượng cảnh sát giao thông đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ