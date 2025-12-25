Động đất 6,1 độ tại Đài Loan, hàng triệu người cảm nhận được rung lắc

Hàng hóa rơi vỡ tại siêu thị do ảnh hưởng của động đất - Ảnh: REUTERS

Trận động đất tại Đài Loan có tâm chấn ở độ sâu 11,9km. Trong khi đó Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận tâm chấn có độ sâu 10km.

Hiện Cơ quan Khí tượng Đài Loan và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Đài Loan chưa thông báo về mức độ thương vong và thiệt hại, theo Hãng tin AFP.

Truyền thông địa phương đã phát lại một số đoạn video cho thấy hàng hóa rơi khỏi các quầy trưng bày ở siêu thị và vỡ vụn ngay khi xảy ra động đất vào khoảng 17h47 (theo giờ địa phương).

Ước tính có khoảng 123.000 người cảm nhận được rung lắc mạnh, 56.000 người cảm nhận được rung lắc trung bình, 8,52 triệu người cảm nhận được rung lắc nhẹ và 3,9 triệu người cảm nhận được rung lắc yếu.

Tập đoàn sản xuất chip TSMC của Đài Loan cho hay cường độ động đất chưa đến mức nghiêm trọng để sơ tán các nhà máy trên toàn hòn đảo.

Đài Loan thường xuyên hứng chịu động đất do vị trí địa lý nằm ở rìa của hai mảng kiến tạo gần Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực mà USGS đánh giá là có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới.

Trước đó, trận động đất gần nhất xuất hiện tại Đài Loan vào tháng 4-2024 mạnh 7,4 độ, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 25 năm tại hòn đảo này.

Thảm họa động đất nghiêm trọng nhất tại Đài Loan mạnh 7,6 độ vào năm 1999 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.

Tâm chấn của trận động đất mạnh hơn 6 độ gần bờ biển Đài Loan ngày 24-12 - Ảnh: THE WATCHERS

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn