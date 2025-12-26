Phu nhân Thủ tướng Campuchia dự lễ tang các binh sĩ trong giao tranh biên giới với Thái Lan

Phu nhân Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bà Pich Chanmony viếng lễ tang của các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan hôm 24-12 - Ảnh: FACEBOOK

Xung đột biên giới kéo dài nhiều năm giữa Campuchia - Thái Lan bùng phát trở lại đầu tháng 12 vừa qua khiến 23 người thiệt mạng ở Thái Lan, hầu hết là binh sĩ, và 21 dân thường ở Campuchia, theo số liệu chính thức từ hai phía.

Tuy nhiên kể từ lần giao tranh mới nhất nổ ra vào ngày 7-12, Campuchia vẫn chưa chính thức thông báo việc có binh sĩ nước này thiệt mạng, theo Hãng tin AFP.

Dù vậy, một bài đăng trên trang Facebook của Thủ tướng Hun Manet tối 24-12 cho biết Phu nhân Pich Chanmony đã đến “bày tỏ lòng tri ân đối với những người lính đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ lãnh thổ trước Thái Lan”.

Những bức ảnh đi kèm cho thấy bà Pich Chanmony cầu nguyện, thắp hương cho các binh sĩ đã hy sinh và an ủi thân nhân các gia đình có người thiệt mạng, bên cạnh những tấm bảng ghi tên và chân dung của ít nhất hai binh sĩ.

Theo báo Khmer Times, trong buổi lễ, Phu nhân Pich Chanmony đã thay mặt lãnh đạo cấp cao của đất nước, gồm Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Campuchia Bun Rany Hun Sen, gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thân qua đời.

“Đây là nỗi đau lớn đối với đất nước và các gia đình”, Thủ tướng Hun Manet chia sẻ trong bài đăng trên Facebook, đồng thời cho biết phu nhân của ông, bà Pich Chanmony, đã tham dự các nghi thức tang lễ tại tỉnh Takeo, phía tây nam Campuchia vào ngày 24-12.

Khmer Times cho biết các quan chức Campuchia liên tục khẳng định các thành viên của lực lượng vũ trang tử trận trong cuộc xung đột với Thái Lan được xem là anh hùng quốc gia vì đã giúp bảo vệ chủ quyền đất nước.

Phu nhân Pich Chanmony an ủi người thân của một binh sĩ tử trận - Ảnh: KHMER TIMES

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng giao tranh vẫn tiếp diễn vào sáng 25-12, khi quân đội Thái Lan pháo kích một số khu vực thuộc tỉnh biên giới Banteay Meanchey.

Hai nước đã cáo buộc lẫn nhau là bên khơi mào các cuộc giao tranh mới, hiện đã lan rộng ra gần như toàn bộ các tỉnh dọc theo đường biên giới chung. Mỗi bên đều khẳng định mình hành động để tự vệ và đồng thời cáo buộc phía còn lại tấn công dân thường.

Các quan chức Campuchia và Thái Lan đã bắt đầu vòng đàm phán kéo dài bốn ngày tại một trạm kiểm soát biên giới vào hôm 24-12, với mục tiêu tìm kiếm giải pháp chấm dứt các cuộc đụng độ.

Cuộc xung đột bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc phân định biên giới dài khoảng 800km được thiết lập từ thời kỳ thuộc địa, cũng như một số di tích đền cổ nằm dọc khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn