Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đã nhận 2 túi Chanel xa xỉ

Bà Kim Keon Hee, phu nhân cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, tại Tòa án trung tâm quận Seoul ngày 12/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 5/11, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã thừa nhận việc bà nhận 2 túi Chanel từ một pháp sư, nhưng phủ nhận việc đây là những vật phẩm dùng để đổi lại sự ưu ái cho Giáo hội Thống nhất (Unification Church).

Theo tuyên bố từ các luật sư đại diện cho bà Kim Keon Hee, cựu Đệ nhất phu nhân đã lần đầu tiên thừa nhận hành vi này song khẳng định không hề có sự thông đồng với Giáo hội Thống nhất hay bất kỳ yêu cầu, trao đổi nào khác dưới mọi hình thức. Bà cũng phủ nhận hoàn toàn việc nhận một chiếc vòng cổ Graff đắt tiền.

Các luật sư cho biết thêm bà Kim Keon Hee đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình khi không kiên quyết từ chối nhận món quà trên. Tuy nhiên, bà không hề sử dụng các món quà này và sau đó đã trả lại cho pháp sư Jeon Seon Bae.

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đưa ra thừa nhận trên sau khi pháp sư Jeon Seon Bae thay đổi lời khai tại tòa, nói rằng ông đã chuyển các món quà từ quan chức giáo hội cho một trợ lý tổng thống. Trước đây, pháp sư Jeon tuyên bố đã làm mất các món đồ này.

Hai túi Chanel và chiếc vòng cổ Graff là trung tâm của các cáo buộc cho rằng cựu Đệ nhất phu nhân, vợ của Tổng thống bị phế truất Yoon Suk Yeol, đã nhận hối lộ để giúp giáo hội nhận được các ưu đãi kinh doanh sau khi ông Yoon đắc cử hồi tháng 3/2022.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết pháp sư Jeon đã giao các món đồ này cho bà Kim theo yêu cầu của một cựu quan chức giáo hội họ Yoon trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 cùng năm đó.

Hai túi Chanel được định giá lần lượt là 12 triệu won (gần 8.300 USD) và 8 triệu won, trong khi vòng cổ được định giá 62 triệu won./.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: vietnamplus.vn