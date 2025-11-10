Thêm một tàu cá Trung Quốc bị lật ở vùng biển gần Hàn Quốc, 9 người mất tích

Trang tin tức của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV News) dẫn nguồn tin từ Tổng lãnh sự quán nước này tại Gwangju, Hàn Quốc cho biết, có 11 người trên tàu cá bị lật gần Gunsan ngày 10/11 và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành.

Hình ảnh hiện trường vụ lật tàu cá ngày 9/11 trên CCTV.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tân Hoa dẫn thông tin của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho biết thêm, trong số 11 người trên tàu cá bị lật có 2 người đã được một tàu chở hàng gần đó cứu hộ, 9 người còn lại chưa rõ tung tích. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đã điều động tàu tuần tra và trực thăng đến hiện trường vụ việc, đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin do truyền thông Trung Quốc dẫn lại của hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc, tàu cá Trung Quốc đã bị lật ngoài khơi đảo Eocheong gần Gusan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 180 km về phía Nam vào khoảng 8h53 sáng giờ địa phương.

Trước đó một ngày, sáng ngày 9/11, một tàu cá Trung Quốc khác cũng bị lật ngoài khơi đảo Gageo, phía Tây Nam Hàn Quốc. Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gwangju cùng ngày cho biết, trong số 11 người trên tàu, 6 người đã được cứu sống, 2 người tử vong và 3 người mất tích. Con tàu 98 tấn này đã chìm trên vùng biển quốc tế, cách đảo Gageo khoảng 80 km vào khoảng 6h50 sáng cùng ngày.

Tác giả: Bích Thuận

Nguồn tin: vov.vn