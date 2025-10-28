Nghi vấn nhóm người Hàn Quốc bị giam giữ trong chung cư cao cấp ở Campuchia

Những người đàn ông Trung Quốc tại bể bơi một khu chung cư ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, nơi được cho là đang giam giữ một số công dân Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Nghi vấn nhóm người Hàn bị giữ trong căn hộ cao cấp

Chia sẻ với Hãng thông tấn Yonhap vào chiều 26-10, ông A, một kiều bào Hàn Quốc sống tại Campuchia 14 năm, chia sẻ rằng ông nghe nói một số thanh niên Hàn Quốc bị nhốt tại một khu chung cư ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

“Thế nhưng chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn, thật sự rất đau lòng”, ông vừa nói vừa nhìn tên tòa chung cư cao tầng.

Ông A từng là sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc, cho biết từ tháng 10-2022 đến nay ông đã giúp giải cứu hơn 10 người Hàn Quốc bị giam giữ trong các khu tội phạm tại Campuchia.

Ngày 19-10, ông nhận được thông tin từ một người Campuchia rằng “có khoảng 8-9 thanh niên Hàn Quốc bị giam giữ trong một căn hộ và một ngôi nhà”, nơi “có khoảng 10 máy tính và mỗi ngày vài người bị đánh đập”.

Theo nguồn tin này, tổ chức trên do 4 người gồm các “ông trùm” Trung Quốc và Hàn Quốc điều hành.

Sau khi giới chức Campuchia siết chặt kiểm tra từ đầu tháng 10, nhóm này chia ra ẩn náu tại ba địa điểm khác nhau, gồm căn hộ và nhà riêng.

Ông A cho biết nhiều băng nhóm nhỏ vẫn còn ẩn mình trong các khu dân cư cao cấp, chờ cơ hội khi việc kiểm soát nới lỏng. Khi ông cùng phóng viên đến khu căn hộ được chỉ điểm, họ thấy ba người đàn ông xăm trổ, nghi là người Trung Quốc, đang tập thể dục cạnh hồ bơi.

Đại sứ quán Hàn Quốc phản ứng thận trọng

Sau khi xác minh thông tin, ông A đã báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia vào sáng 22-10. Tuy nhiên phía đại sứ quán chưa đưa ra hành động cụ thể với lý do “chưa đủ điều kiện để xử lý ngay”.

“Trong tình hình này, chỉ cần nghe tin có người Hàn bị giam giữ là đã phải đến kiểm tra ngay, dù tin có thể sai”, ông A nói.

Phía đại sứ quán cho biết họ chỉ có thể yêu cầu cảnh sát địa phương can thiệp nếu nạn nhân trực tiếp cung cấp thông tin như địa chỉ, số điện thoại, ảnh tòa nhà và hộ chiếu.

Do đó, ông A đã tự liên hệ lực lượng Hiến binh Campuchia để tìm cách giải cứu, song lực lượng này nói “chỉ có thể hành động khi có yêu cầu chính thức từ Chính phủ Hàn Quốc”. Một số cán bộ thậm chí yêu cầu “phí bồi dưỡng” cho việc can thiệp, theo ông A.

“Trong các buổi điều trần quốc hội, giới chức Hàn Quốc vẫn nói rằng họ đã làm hết sức. Nhưng rõ ràng, cách tiếp cận này không giúp thay đổi tình hình”, ông A nói thêm rằng cộng đồng người Hàn tại Campuchia rất bức xúc trước thông tin này.

Sau khi vụ việc được báo chí Hàn Quốc quan tâm, Đại sứ quán Hàn Quốc đã liên hệ lại với ông A, đề nghị cung cấp danh tính và thông tin người báo tin.

Trả lời Yonhap, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh cho biết “vụ việc đang được xử lý, song chưa thể công bố chi tiết”, đồng thời nói thêm rằng dù chưa đủ điều kiện tiếp nhận chính thức nhưng họ đã chuyển thông tin cho cảnh sát Campuchia và đang chờ kết quả.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn