Hàn Quốc sẽ chính thức chuyển phủ tổng thống về lại Nhà Xanh vào 29/12

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sẽ chính thức được chuyển về lại Nhà Xanh từ ngày 29/12 tới.

Thông tin từ Phủ Tổng thống nước này cho biết lá cờ phượng hoàng - biểu tượng của người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc sẽ được hạ xuống tại trụ sở của văn phòng trên ở Yongsan, đồng thời được kéo lên tại Nhà Xanh vào đúng 0h ngày 29/12 (giờ địa phương, tức 22h ngày 28/12 theo giờ Việt Nam). Lá cờ này luôn được treo tại nơi đặt văn phòng làm việc chính của Tổng thống Hàn Quốc.

Việc kéo cờ phượng hoàng tại Nhà Xanh đánh dấu sự kết thúc chính thức của quá trình di dời Văn phòng Tổng thống kéo dài suốt 7 tháng qua kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức.

Đi cùng với việc chuyển lại địa điểm cũ, hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm logo, trang web, các công trình lắp đặt, ấn phẩm và danh thiếp của nhân viên Văn phòng Tổng thống cũng sẽ được chuyển sang biểu tượng Nhà Xanh.

Mặc dù Tổng thống Lee Jae Myung vẫn đang làm việc tại Yongsan, nhưng phần lớn nhân viên của ông đã hoàn tất việc chuyển văn phòng về Nhà Xanh. Ngoài ra, đội ngũ phóng viên chuyên trách của Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã bắt đầu làm việc tại trung tâm báo chí Chunchuguan từ ngày 22/12.

Ngày 24/12, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac đã tổ chức họp báo tại Nhà Xanh, điều này cho thấy các chức năng điều hành quốc gia trọng yếu đã được chuyển giao hoàn toàn về lại Nhà Xanh.

Chính phủ Hàn Quốc đã chi khoản ngân sách 25,9 tỷ won (khoảng 18 triệu USD) để di dời Văn phòng Tổng thống từ Yongsan trở lại Nhà Xanh.

Nhà Xanh (tiếng Hàn là Cheongwadae) là Phủ Tổng thống cũ. Khu phức hợp này bao gồm cả nơi ở chính của Tổng thống và phu nhân cũng như các văn phòng hành chính của tổng thống, cố vấn và các bộ phận liên quan khác.

Năm 2022, khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, ông đã quyết định chuyển Văn phòng Tổng thống về Yongsan và mở cửa Nhà Xanh cho du khách trong và ngoài nước tham quan./.

