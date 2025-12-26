Xe buýt lao xuống vực sâu, 8 người tử vong thương tâm

Vào khoảng 5h chiều giờ địa phương ngày 24/12, chiếc xe buýt chật kín người đã lao xuống vực sâu khoảng 180 mét, trên một đoạn đường quanh co thuộc thị trấn Zontecomatlan, bang Veracruz.

Những hình ảnh gây sốc từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm lật úp dưới vực sâu khi các đội cứu hộ nỗ lực tiếp cận hành khách.

Các thống đốc bang cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang tiếp tục nỗ lực cứu hộ và tìm kiếm suốt đêm.

"Chính quyền tiểu bang đang phối hợp ứng phó với vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở một khe núi tại Zontecomatlan. Hiện tại, 19 người bị thương đang được chăm sóc và đã được chuyển đến Chicontepec và Huayacocotla.

Thật không may, Viện Kiểm sát đã xác nhận 8 trường hợp tử vong. Chúng tôi đang tiếp tục công tác cứu hộ và chăm sóc tại hiện trường", họ cho biết.

8 người thiệt mạng và 19 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt vào đêm Giáng sinh ở Mexico. Ảnh: X

Cư dân địa phương là những người đầu tiên giúp đỡ các nạn nhân trước khi các đội cứu hộ, lực lượng bảo vệ dân sự, nhân viên y tế và lực lượng an ninh đến.

Chiếc xe buýt, do hãng Conexión vận hành, đã rời Thành phố Mexico và đang trên đường đến thị trấn Chicontepec thuộc vùng Huasteca của Veracruz, một khu vực nổi tiếng với núi non, sông ngòi và cảnh quan nhiệt đới.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe chật kín hành khách, nhiều người được cho là đang trên đường về nhà đón Giáng sinh.

Người ta cho rằng có cả người lớn và trẻ em nằm trong số những người đã tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác nhận.

Hiện vẫn chưa rõ liệu người lái xe, được xác định danh tính là Carlos Daniel Baez, có nằm trong số những người thiệt mạng hoặc bị thương hay không.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn