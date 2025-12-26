Xác suất 1/292 triệu vẫn trúng: Giải độc đắc Powerball 1,8 tỉ USD đã có chủ

Một người cầm vé số Powerball ở thành phố New York, Mỹ ngày 17-12, giá trị giải độc đắc vào thời điểm này là 1,25 tỉ USD - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong kỳ quay số vào lúc 10h59 đêm Giáng sinh 24-12, giải độc đắc Powerball của Mỹ đã thuộc về một người mua số tại bang Arkansas. Giải thưởng đã tăng vọt lên con số 1,817 tỉ USD sau khi kỳ quay hôm 22-12 không tìm được người chiến thắng.

Theo website chính thức của Powerball, đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ và là giải độc đắc lớn nhất của năm 2025.

Các con số may mắn mang về giải độc đắc là: 4, 25, 31, 52, 59 và số Powerball 19. Tỉ lệ trúng giải độc đắc này là cực kỳ thấp, ở mức 1/292.000.000. Đây là lần thứ hai trong lịch sử tiểu bang Arkansas có người trúng giải độc đắc Powerball, kể từ năm 2010.

9 giải phụ, mỗi giải 1 triệu USD đã tìm được chủ nhân trong kỳ quay số ngày 22-12.

Chủ nhân của giải độc đắc có thể chọn nhận dần trong 29 năm toàn bộ số tiền hơn 1,8 tỉ USD hoặc nhận ngay khoảng 834,9 triệu USD (chưa trừ thuế).

Ông Matt Strawn, Chủ tịch Tập đoàn Powerball, chia sẻ: “Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có khả năng thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người”.

John Campbell, một cư dân tại thành phố Long Beach, bang California, chia sẻ rằng nếu trúng giải, ông sẽ chia sẻ số tiền với những người vô gia cư vì “chán thấy cảnh họ phải ngủ ngoài đường phố”.

Carl Schmehl, một đạo diễn sân khấu tại thành phố New York, cho biết cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích trước số tiền thưởng quá lớn: “Thật đáng sợ nhưng cũng đầy hào hứng, chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra”.

Trước đó, kỷ lục giải xổ số lớn nhất nước Mỹ thuộc về giải Powerball trị giá 2,04 tỉ USD được trao tại bang California vào năm 2022. Những giải độc đắc lớn không chỉ mang lại hy vọng cho người chơi mà còn đóng góp doanh thu đáng kể cho các quỹ giáo dục và chi tiêu công của các tiểu bang.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn