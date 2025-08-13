Hai thanh niên Việt Nam dũng cảm cứu sống 2 em bé người Nhật bị đuối nước

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, 2 thanh niên Việt Nam đã cứu sống 2 em bé người Nhật tại bờ biển Gotenba thuộc tỉnh Mie vào chiều 11/8.

Hành động của 2 thanh niên Việt Nam đã nhận được sự khen ngợi và thán phục vì tinh thần dũng cảm xả thân cứu người trong nguy hiểm.

Chiều 11/8, tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản), một vụ việc khiến nhiều người thót tim đã xảy ra khi 2 bé người Nhật đang ngồi phao, chơi gần khu vui chơi ven biển bất ngờ bị sóng và gió mạnh cuốn ra xa cách bờ biển gần 100m và trôi dọc theo bờ gần 700m.

Tình cờ, một nhóm 15 bạn người Việt đang chơi gần bờ biển lúc đó đã nhận thấy sự bất thường khi nghe thấy tiếng kêu cứu ở xa và dường như có 2 bé đang ngồi trên phao cuốn ra xa.

Thời điểm đó có gió lớn và thủy triều đang rút nhanh khiến các bé trôi càng lúc càng xa bờ và phao có thể bị lật bất cứ lúc nào.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề khi thủy triều rút nhanh và phao có thể lật bất cứ lúc nào, 2 thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt và Tống Mạnh Tuấn lập tức lao xuống biển ứng cứu. Anh Mạnh Tuấn và anh Quốc Đạt đã lao ra bơi thẳng chặn đầu đón 2 bé. Do khoảng cách xa và sóng mạnh, lần tiếp cận đầu tiên không thành công, 2 thanh niên Việt Nam buộc phải quay lại.

Trong tình hình thời tiết gió mạnh, sóng lớn, 2 thanh niên nhanh chóng quyết định thay đổi chiến lược cứu hộ, theo đó, chạy bộ dọc bờ biển và khi đến vị trí trên bờ gần ngang với vị trí phao của hai em bé ngoài xa, 2 thanh niên khoác lên người chiếc phao làm từ lốp xe đạp và lao xuống biển để đón đầu.

Với kỹ năng bơi lội tốt, 2 thanh niên nhanh chóng xuyên qua sóng mạnh bơi ra lần hai. Khi tiếp cận được 2 bé, nhận được sự trấn an từ 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm, 2 bé biết mình đã được cứu nên trở nên bình tĩnh hơn.

Trong lúc đó trên bờ, các bạn khác nhanh chóng liên hệ cảnh sát và hô hoán gọi giúp đỡ từ xung quanh. Mẹ và bà của hai bé không biết bơi nên rất hoảng loạn, chỉ biết trên bờ cầu cứu.

Khoảng hơn 10 phút sau khi nhận tin, lực lượng cứu hộ mới có mặt, trong khi ở khu vực gần đó vẫn không thấy lực lượng cứu hộ biển hoạt động.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, anh Phạm Quốc Đạt cho biết khi hai em bé bị sóng cuốn trôi ra biển người nhà của hai em bé hoàn toàn chưa nhận ra con mình đang gặp nguy hiểm.

Thậm chí, trong khi Mạnh Tuấn và Quốc Đạt đang vật lộn với sóng biển để cứu 2 bé, thì mẹ và bà của 2 bé mới phát hiện ra không thấy con mình và đi tìm.

Sau khi xác nhận hai đứa con của mình gồm một bé gái và một bé trai, đang bị trôi ngoài biển, mẹ của bé bắt đầu hoảng loạn và mặc dù không biết bơi nhưng vẫn định lao xuống biển cứu con.

Tuy nhiên, khi biết là Tuấn và Đạt đã bơi ra biển để tìm cách cứu con của mình, người mẹ đã bình tĩnh hơn và ở trên bờ chờ đợi. Sau khoảng 30 phút vật lộn với sóng lớn, Tuấn và Đạt đã đưa được hai bé vào bờ an toàn trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình và người chứng kiến.

Trong khi đó, anh Phạm Quốc Đạt cho biết khi cảm nhận được có người gặp nguy hiểm, phản xạ đầu tiên của anh và các bạn là tìm cách cứu người.

Mặc dù lần tiếp cận thứ nhất không thành công vì sóng lớn đánh phao của 2 bé văng xa tầm với, nhưng 2 người vẫn không chậm trễ lao ra lần hai vì sợ rằng nếu không cứu kịp sóng biển lớn có thể lật phao khiến 2 em bé trên phao gặp nguy hiểm tính mạng.

Ngày 28/8 tới, chính quyền tỉnh Mie sẽ trao bằng khen ghi nhận hành động hiệp nghĩa này. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đại diện Sở cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie, xác nhận sở đã chính thức gửi lời mời đến 2 thanh niên Việt Nam là Phạm Quốc Đạt và Mạnh Tuấn đến sở để nhận bằng khen vì hành động dũng cảm cứu 2 em bé Nhật Bản.

Theo kế hoạch, lễ trao bằng khen sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 28/8 tại Sở cứu hỏa Naka, thành phố Tsu, tỉnh Mie.

Tinh thần quên mình vì người khác của nhóm bạn trẻ Việt, trong đó có anh Tống Mạnh Tuấn, 29 tuổi, và anh Phạm Quốc Đạt, 27 tuổi, đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng dũng cảm và nhân ái của thanh niên Việt Nam./.

Tác giả: Nguyễn Tuyến

Nguồn tin: vietnamplus.vn