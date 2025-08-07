Nhật Bản: Nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Gunma, hỏa hoạn bùng phát dữ dội

Phải mất 4 giờ sau đó, đám cháy mới được dập tắt, nhưng vụ việc đã khiến một nam nhân viên khoảng 20 tuổi thiệt mạng và một nam nhân viên khoảng 40 tuổi khác bị thương.

Công ty hóa chất nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: NHK

Theo lãnh đạo của công ty nơi xảy ra vụ việc, một phần của tòa nhà thuộc công ty có chức năng sản xuất khí nitơ triflorua, được sử dụng trong quy trình sản xuất chất bán dẫn, đã phát nổ và bốc cháy chưa rõ nguyên nhân. Công ty đã đưa ra lời xin lỗi vì gây lo ngại đối với khu vực dân cư xung quanh, đồng thời cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong điều tra nguyên nhân và nỗ lực đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định trở lại.

Hiện nay, cơ quan cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.

