Nhật Bản: Va chạm nghiêm trọng giữa du thuyền với tàu chở hàng

Vụ va chạm xảy ra tại vùng biển cách đảo Hoto thuộc tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản. (Nguồn: AFP)

Sáng 13/8, một vụ va chạm giữa một du thuyền và tàu chở sỏi đã xảy ra tại vùng biển cách đảo Hoto thuộc tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản khoảng 2 km về phía Đông Bắc.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 ngày 13/8 (giờ địa phương, tức 6 giờ 15 theo giờ Việt Nam). Tàu chở sỏi có trọng tải 492 tấn va chạm với du thuyền.

Vào thời điểm đó, trên tàu chở sỏi có 5 thủy thủ và tất cả đều an toàn. Trong khi đó, du thuyền được cho là chở nhiều người, song không rõ con số cụ thể, cũng như chưa rõ thông tin về du thuyền này.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một người đàn ông trong độ tuổi 50, trong tình trạng không có dấu hiệu sinh tồn và đã được chuyển tới bệnh viện.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm một số người, được cho là có mặt trên du thuyền vào thời điểm xảy ra vụ va chạm.

Cơ quan chức năng cho biết biển lặng vào thời điểm xảy ra tai nạn nhưng tầm nhìn kém. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vietnamplus.vn