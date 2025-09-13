Hai nữ sinh thương vong sau cú va chạm mạnh với xe tải

Ngày 13-9, tin từ UBND xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 nữ sinh thương vong.

2 nữ sinh được người dân và ngành chức năng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu sau vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12-9, nữ sinh N.T.M. (SN 2009) điều khiển xe máy chở theo bạn học là L.H.T. (SN 2009) lưu thông trên Quốc lộ 63 hướng từ xã Trí Phải về xã Tân Lộc thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến 2 nữ sinh bị thương nặng, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, M. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người Lao Động