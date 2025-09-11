Vụ giúp người gặp tai nạn, hai anh em bị đánh nhập viện: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng

Tối 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt khẩn cấp Trịnh Đình Luân (34 tuổi) và Trịnh Đình Long (31 tuổi, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 23 giờ ngày 7-9, ông N.Đ.V. (SN 1982) cùng các ông N.B.T. (SN 1993), N.B.T. (SN 1981), N.Đ.Đ. (SN 1987, cùng trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng), phát hiện 2 người bị ngã xe máy, nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng nên cùng nhau giúp nạn nhân.

Một lúc sau bất ngờ một nhóm người bất ngờ xuất hiện, đuổi đánh khiến ông T. và ông V. bị thương nặng phải nhập viện điều trị, còn ông Đ. và ông T. bị thương phần mềm, tự chăm sóc tại nhà.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng liên quan là Trịnh Đình Luân (34 tuổi) và Trịnh Đình Long (31 tuổi), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai.

Theo lời kể của ông V., khi người thân nạn nhân đến nơi, thay vì hỏi rõ sự việc thì lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cho rằng ông V. cùng em trai N.B.T. (SN 1988) là người gây tai nạn.

Mặc dù ông V. đã giải thích rõ sự việc và bản thân nạn nhân cũng xác nhận ông chỉ là người giúp đỡ, nhưng nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung hai anh em. Ông V. bị đấm vào sườn lưng và cắn đứt vành tai ngoài, phải khâu gần chục mũi. Còn ông T. trong lúc bị tấn công bị trật khớp tay nên không có khả năng chống cự, bị thương nặng.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Hiện tại sức khỏe của ông T. đã khá hơn sau khi làm phẫu thuật sống mũi, nắn khớp tay. Các bác sĩ đang theo dõi thêm vì não vẫn chưa ổn định, chụp hình thấy mẻ cả xương ở hốc mắt.

Theo ông V., trước khi ông đi qua, có một xe ô tô có camera hành trình đã ghi lại hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và đã nộp cho công an để xác minh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động