Giao xe cho người không có bằng lái, chủ xe và tài xế bị phạt 53 triệu đồng

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT - Bộ Công an, cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý một trường hợp vi phạm giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 22/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc này, lực lượng chức năng phát hiện ô tô biển kiểm soát 60K-028.XX chạy quá tốc độ quy định.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế lái ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. (Ảnh: Cảnh sát giao thông).

Qua kiểm tra, tài xế P.A.T. (SN 1971) được xác định điều khiển ô tô vượt quá tốc độ từ 10 – 20 km/h và không có giấy phép lái xe.

Với các lỗi vi phạm trên, tài xế bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 24 triệu đồng, phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Bên cạnh đó, chủ xe là P.T.H.X. cũng bị lập biên bản, xử phạt 29 triệu đồng về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 53 triệu đồng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; người điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Trường hợp chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển cũng bị xử phạt theo quy định. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, nơi phương tiện lưu thông với tốc độ lớn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trước đó, lực lượng CSGT trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng phát hiện một tài xế không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô chạy quá tốc độ. Trường hợp này, tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 77,9 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về giấy phép lái xe, tốc độ và các quy tắc an toàn khi lưu thông trên cao tốc.

