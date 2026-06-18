Hà Nội dự báo có mưa to, mưa đá trong 2-4 giờ tới

Hiện trạng trong 3 giờ qua



Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Cửa Nam đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.



Cảnh báo khả năng xuất hiện



Trong khoảng 2-4 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa cho các phường/xã nói trên, sau đó sẽ mở rộng sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/6



Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.



Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.



Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.



Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.



Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.



Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.



TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV