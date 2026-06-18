Quốc đảo vừa gây địa chấn tại World Cup 2026: Phụ nữ được mệnh danh đẹp nhất châu Phi, có nhiều điều quá giống Việt Nam

Ở giữa Đại Tây Dương, nơi những cơn gió mang theo hơi nóng từ sa mạc Sahara thổi qua các sườn núi lửa đen sẫm, có một quốc gia nhỏ bé đã làm nên điều tưởng chừng không thể: giành vé tham dự World Cup 2026 và khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình.

Tối 15/6 vừa qua, sau trận hòa đầy quả cảm trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026, đội tuyển Cape Verde trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Những pha cứu thua xuất thần của thủ môn 40 tuổi Vozinha nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng. Từ người hâm mộ bóng đá đến những tín đồ du lịch, hàng triệu người bắt đầu tò mò: Cape Verde thực chất là nơi nào và điều gì khiến quốc đảo này trở nên đặc biệt đến vậy?

Quốc đảo nằm giữa đại dương, xa châu Phi hơn nhiều người tưởng

Cape Verde, hay Cabo Verde theo tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là "Mũi Đất Xanh". Quốc gia này nằm giữa Đông Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 800 km về phía Tây.

Nhìn trên bản đồ, Cape Verde mang lại cảm giác khá lạ. Dù thuộc châu Phi về mặt địa lý nhưng quần đảo này lại nằm cô độc giữa biển khơi, xa lục địa hơn nhiều người hình dung. Trong khi đó, khoảng cách tới châu Âu cũng không hề gần. Chính vị trí đặc biệt ấy đã tạo nên một bản sắc riêng hiếm nơi nào có được.

Quốc gia này gồm 10 đảo lớn và 5 đảo nhỏ. Trong đó, Santa Luzia là hòn đảo duy nhất hoàn toàn không có người sinh sống. Trải qua nhiều thế kỷ dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha, Cape Verde hình thành nên nền văn hóa giao thoa độc đáo giữa châu Phi, châu Âu và đời sống biển đảo Đại Tây Dương.

"Châu Phi nhưng rất châu Âu"

Đó là cảm nhận đầu tiên của vlogger Lại Ngứa Chân khi đặt chân tới thủ đô Praia.

Khác xa với hình dung phổ biến về nhiều quốc gia châu Phi còn nghèo khó, Praia hiện lên hiện đại, sạch sẽ và khá ngăn nắp. Những con phố lát đá, các quảng trường nhỏ, nhà thờ cổ cùng những ngôi nhà sơn màu pastel khiến nơi đây gợi nhớ nhiều hơn đến Bồ Đào Nha hay một thành phố ven biển Nam Mỹ.

Thủ đô Praia được xây dựng trên các triền đồi với vô số bậc thang và những con dốc hướng ra biển. Theo chia sẻ của Lại Ngứa Chân, sân bay quốc tế Nelson Mandela nằm gần trung tâm đến mức du khách hoàn toàn có thể đi bộ vào thành phố, đây là điều hiếm thấy ở nhiều thủ đô trên thế giới.

Không chỉ kiến trúc, nhịp sống nơi đây cũng mang dáng dấp rất khác. Người dân đi lại thong thả, không quá vội vã. Thành phố yên bình đến mức nhiều du khách cảm thấy như đang ở một thị trấn nhỏ bên Địa Trung Hải hơn là giữa lòng châu Phi.

Thiên nhiên đối lập đầy cuốn hút

Nếu nhìn từ trên cao, Cape Verde giống như một thế giới thu nhỏ với những cảnh quan tương phản mạnh mẽ. Tại đảo Boa Vista, du khách bắt gặp những bãi cát rộng mênh mông, khô cằn và hoang sơ như một phần kéo dài của sa mạc Sahara.

Trong khi đó, đảo Fogo lại là vùng đất của lửa. Nơi đây sở hữu Pico do Fogo, ngọn núi lửa đang hoạt động cao tới 2.829 m - đỉnh núi cao nhất cả quốc gia. Những dòng dung nham cổ, lớp đất bazan đen cùng các làng mạc nằm dưới chân núi tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa kỳ lạ.

Ở đảo Sal, thiên nhiên lại mang đến một trải nghiệm khác biệt. Những hồ muối nằm sâu trong các miệng núi lửa cũ tạo thành các vùng nước có độ mặn cực cao. Nhiều du khách ví nơi đây như một "Biển Chết thu nhỏ" giữa Đại Tây Dương bởi con người có thể dễ dàng nổi trên mặt nước mà không cần bơi.

Nhờ nằm giữa vùng khí hậu nhiệt đới và được điều hòa bởi gió biển Đại Tây Dương, Cape Verde gần như có thời tiết dễ chịu quanh năm. Ngay cả khi nhiều nơi ở châu Âu đang chìm trong mùa đông lạnh giá, nhiệt độ tại đây vẫn dao động khoảng 21°C, đủ ấm áp để tận hưởng biển xanh và nắng vàng.

Viên ngọc ẩn của du lịch biển

Trong nhiều năm, Cape Verde vẫn được xem là một "bí mật" của dân du lịch châu Âu.

Đảo Sal là điểm đến nổi tiếng nhất với những bãi cát trắng trải dài, làn nước màu ngọc bích và điều kiện tự nhiên lý tưởng cho các môn thể thao biển. Lướt ván diều, lướt ván buồm, chèo thuyền hay lặn biển đều là những hoạt động rất được yêu thích.

Không chỉ có biển đẹp, quốc đảo này còn sở hữu hệ sinh thái hoang dã đáng kinh ngạc. Bãi biển Ervatão trên đảo Boa Vista là địa điểm làm tổ quan trọng thứ ba thế giới của loài rùa quản đồng. Từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, hàng nghìn con rùa cái bò lên bờ cát để đẻ trứng, tạo nên một trong những cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục nhất Đại Tây Dương.

Vùng biển quanh Boa Vista cũng là nơi sinh sản của cá voi lưng gù. Mỗi mùa di cư, những cú nhảy khổng lồ của loài động vật nặng hàng chục tấn này trở thành trải nghiệm đáng nhớ với nhiều du khách.

Con người thân thiện và nền văn hóa pha trộn đặc biệt

Một trong những điều khiến du khách bất ngờ nhất khi đến Cape Verde chính là con người.

Theo Lại Ngứa Chân, người dân địa phương rất niềm nở, lịch sự và hiếu khách. Trong suốt hành trình khám phá, anh gần như không gặp tình trạng chèo kéo khách du lịch hay những trải nghiệm khó chịu thường thấy ở nhiều điểm đến đông khách.

Người Cape Verde là kết quả của hàng thế kỷ giao thoa giữa các cộng đồng châu Phi và châu Âu. Chính sự pha trộn này tạo nên diện mạo rất riêng cho quốc gia biển đảo. Không ít du khách còn nhận xét phụ nữ Cape Verde sở hữu vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và cuốn hút bậc nhất châu Phi.

Bên cạnh đó, cuộc sống thường ngày tại đây cũng mang đến nhiều cảm giác quen thuộc với du khách Việt Nam. Lại Ngứa Chân kể rằng anh khá bất ngờ khi bắt gặp những quán cơm bình dân ven đường với nồi niêu, cách bày biện và không khí rất giống các hàng cơm bụi ở Việt Nam. Các khu chợ địa phương sạch sẽ, ngăn nắp và thậm chí anh còn tìm thấy những quả ổi có hương vị gần giống ổi Việt.

Một trong những quốc gia an toàn nhất Tây Phi

Dù dân số trong nước chỉ hơn nửa triệu người, cộng đồng người Cape Verde sinh sống tại Mỹ, châu Âu và Nam Mỹ thực tế còn đông hơn số dân ở quê nhà. Nhiều làn sóng di cư từng diễn ra trong thế kỷ XX do hạn hán kéo dài trên các đảo.

Tuy nhiên, quốc gia nhỏ bé này hiện được đánh giá là một trong những nền dân chủ ổn định nhất khu vực Tây Phi, có chất lượng cuộc sống tương đối cao và môi trường xã hội an toàn.

Theo trải nghiệm của Lại Ngứa Chân, du khách hoàn toàn có thể thoải mái đi bộ, quay phim hay khám phá các khu phố mà không phải quá lo lắng về vấn đề an ninh. Đây cũng là một trong những lý do khiến Cape Verde ngày càng được khách quốc tế yêu thích.

Từ "kẻ vô danh" đến World Cup 2026

Trước khi gây tiếng vang tại World Cup 2026, bóng đá Cape Verde từng là một câu chuyện dài về sự bền bỉ.

Với dân số ít ỏi, nguồn lực kinh tế hạn chế và hệ thống đào tạo còn non trẻ, đội tuyển quốc gia nước này nhiều năm chỉ được xem là một cái tên nhỏ trong bóng đá châu Phi.

Tuy nhiên, Cape Verde đã tận dụng hiệu quả nguồn cầu thủ gốc Cape Verde sinh sống tại châu Âu, đặc biệt là Bồ Đào Nha. Những thế hệ cầu thủ trưởng thành từ các học viện bóng đá hàng đầu đã góp phần nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Thành quả lớn nhất đến vào năm 2026 khi họ lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup. Đó không chỉ là chiến thắng của bóng đá mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của một quốc gia nhỏ bé giữa đại dương.

Sau chiến thắng lịch sử ấy, thủ đô Praia sôi động hơn hẳn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cổ động viên trên khán đài lau nước mắt, còn người dân đổ ra đường ăn mừng. Tiếng trống batuque dội khắp những con dốc ven biển. Tại khu vực Quebra Canela, ngư dân bỏ lại công việc, du khách nán bước chân, thậm chí ôm cả dê để cùng hòa vào bầu không khí lễ hội.

Lần đầu tiên trong lịch sử, lá cờ đỏ, xanh, trắng và vàng của Cape Verde xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội tuyển quốc gia Cape Verde đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Ảnh: Getty

Các cổ động viên Cape Verde cổ vũ đội tuyển trước màn hình lớn ở Mindelo, ngày 15/6.

Từ nay, Cape Verde không còn chỉ là điểm đến của những bãi biển đẹp, núi lửa hùng vĩ hay các môn thể thao biển hấp dẫn. Quốc đảo giữa Đại Tây Dương ấy đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh của những giấc mơ lớn đến từ một đất nước nhỏ bé - nơi biết kiên trì, biết chiến đấu và biết biến điều tưởng như không thể thành hiện thực.

Tác giả: Bích Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới