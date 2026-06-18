Quá thương tâm: Nữ diễn viên phim giờ vàng qua đời đột ngột ngay sau sinh nhật tuổi 35

Sáng 17/6, tờ Turkishminute đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ece Irtem (phim giờ vàng One Love) vừa đột ngột qua đời ngay sau sinh nhật của mình. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 35, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và người hâm mộ.

Theo nguồn tin, nữ diễn viên được tìm thấy bất tỉnh tại nhà riêng khi đang ở cùng mẹ. Dù đã được hỗ trợ y tế song Ece Irtem vẫn không qua khỏi và mãi mãi ra đi khi mới 35 tuổi.

Dựa trên những đánh giá y tế sơ bộ, nguyên nhân nữ diễn viên qua đời đột ngột là do 1 cơn đau tim. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục diễn ra và nguyên nhân tử vong chính thức sẽ được công bố cụ thể sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Ece Irtem trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 35. Ảnh: X

Trước đó, trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ lan truyền nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng liên quan tới cái chết của Ece Irtem. Về những tin đồn này, vị luật sư đại diện cho nữ diễn viên đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời hy vọng công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình cố nghệ sĩ trong khoảng thời gian tang thương.

Thông tin Ece Irtem đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông Thổ Nhĩ Kỹ. Tại làng giải trí nước này, nữ diễn viên sinh năm 1991 từ lâu đã nhận được sự mến mộ nhờ nhiều vai diễn đa dạng trong các bộ phim đình đám.

Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước cái chết của nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên tới gia đình của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể vơi đi phần nào nỗi mất mát to lớn.

Thông tin Ece Irtem qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho khán giả âu cũng là bởi nữ diễn viên vừa đón sinh nhật 1 ngày trước khi rời xa nhân thế. Hơn nữa trong bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân cách đây ít ngày, nữ nghệ sĩ 9X trông vẫn khỏe mạnh bình thường, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu khác thường nào về sức khỏe.

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên tài năng. Ảnh: IGNV

Trong bài đăng cuối cùng trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ 9X trông vẫn vô cùng rạng rỡ, khỏe mạnh. Ảnh: IGNV

Ece Irtem sinh năm 1991 tại Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô tốt nghiệp khoa opera và biểu diễn thanh nhạc tại Đại học Yasar vào năm 2014 với thành tích đứng thứ 3 toàn khóa. Trong quá trình học tập, cô đã may mắn có cơ hội được làm việc cùng với nhiều đàn anh đàn chị nổi tiếng trong nghề. Ece Irtem cũng bén duyên với diễn xuất từ khi còn nhỏ, tự viết và biểu diễn các tiểu phẩm của riêng mình trên các sân khấu ở trường học.

Sau khi chuyển đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cô theo học diễn xuất tại Trung tâm văn hóa Sadri Alisik trong giai đoạn từ năm 2014-2015.

Cô trở nên nổi tiếng trên diện rộng nhờ vai diễn Isil trong bộ phim giờ vàng One Love - 1 trong những tác phẩm truyền hình dài tập ăn khách của Thổ Nhĩ Kỳ với lượng khán giả vô cùng đông đảo. Cũng nhờ bộ phim này, tên tuổi của nữ diễn viên đã vươn xa khỏi phạm vi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và được nhiều khán giả quốc tế biết tới, mến mộ.

Ngoài One Love, Ece Irtem còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ nhiều bộ phim nổi tiếng gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Yeni Gelin, Bay Yanlis, Mahkum, Yasak Elma, Zengo,...

Ece Irtem ghi dấu ấn nổi bật trong làng giải trí Thổ Nhĩ Kỳ trước khi rời xa nhân thể. Ảnh: IGNV

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: Phụ nữ mới