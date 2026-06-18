Uống nước dừa thường xuyên, chức năng thận thay đổi thế nào?

Là cơ quan chịu trách nhiệm lọc máu và điều hòa môi trường bên trong cơ thể, thận chịu ảnh hưởng không nhỏ từ chế độ ăn uống hàng ngày. Nước dừa là một trong những thức uống thường được nhắc đến khi nói về sức khỏe thận nhờ khả năng bổ sung nước và chất điện giải tự nhiên.

Nước dừa có thể mang đến nhiều lợi ích cho thận. Ảnh: Freepik.

Nước dừa có lợi cho thận như thế nào?

Lợi ích lớn nhất của nước dừa đối với sức khỏe thận nằm ở khả năng hỗ trợ duy trì tình trạng đủ nước và góp phần làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, theo Biology Insight.

Sỏi thận hình thành khi các khoáng chất trong nước tiểu, đặc biệt là canxi và oxalat, kết tụ thành các tinh thể rồi phát triển thành sỏi theo thời gian. Vì vậy, việc tăng lượng nước tiểu và hạn chế quá trình kết tinh được xem là hai biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh.

Nước dừa có thể hỗ trợ cả hai cơ chế này. Với thành phần khoảng 94% là nước, thức uống này giúp làm loãng nước tiểu, từ đó giảm nồng độ các chất tạo sỏi. Đồng thời, nước dừa cũng chứa citrate - hợp chất có khả năng liên kết với canxi trong nước tiểu, hạn chế sự hình thành các tinh thể canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất hiện nay.

Một số nghiên cứu bước đầu đã ghi nhận tác dụng nói trên. Nghiên cứu trên động vật công bố năm 2013 cho thấy nước dừa giúp giảm sự bám dính của các tinh thể tại thận và đường tiết niệu. Trong khi đó, một nghiên cứu nhỏ trên người khỏe mạnh năm 2018 ghi nhận việc uống nước dừa làm tăng lượng citrate bài tiết qua nước tiểu - yếu tố được cho là có thể giúp giảm nguy cơ tạo sỏi.

Theo Healthline, không chỉ giúp bổ sung nước, nước dừa còn cung cấp nhiều chất điện giải như kali, magie và natri - những khoáng chất tham gia vào hàng loạt hoạt động của cơ thể.

Kali góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ và thần kinh, đồng thời hỗ trợ điều hòa huyết áp. Magie tham gia vào quá trình co cơ, dẫn truyền thần kinh và chuyển hóa năng lượng. Trong khi đó, natri giúp duy trì cân bằng dịch và thể tích tuần hoàn.

Nhờ chứa đồng thời nước và các chất điện giải, nước dừa thường được sử dụng để hỗ trợ bù nước sau khi vận động, lao động nặng hoặc mất nước do thời tiết nóng bức.

Không phải ai cũng nên uống nhiều nước dừa

Mặc dù có thể mang lại lợi ích đối với người khỏe mạnh, nước dừa không phải lựa chọn phù hợp cho mọi người.

Một ly nước dừa khoảng 240 ml chứa từ 404 đến 600 mg kali, cùng với natri, phốt pho và nhiều chất điện giải khác. Ở người có chức năng thận bình thường, các khoáng chất này được đào thải hiệu quả qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi chức năng thận suy giảm, khả năng điều hòa và loại bỏ các chất điện giải cũng giảm theo.

Đặc biệt, kali là khoáng chất cần được lưu ý. Tăng kali máu là một trong những biến chứng thường gặp ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển. Tình trạng này có thể gây yếu cơ, rối loạn nhịp tim và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim.

Ngoài ra, natri dư thừa có thể làm tăng tình trạng giữ nước và tăng huyết áp, trong khi phốt pho tích tụ kéo dài có liên quan đến rối loạn chuyển hóa xương và tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Vì vậy, dù nước dừa có thể góp phần hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận ở người khỏe mạnh thông qua việc tăng lượng nước tiểu và bổ sung citrate, những người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt ở giai đoạn nặng hoặc đang lọc máu, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn