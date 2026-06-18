Cứu sống bé trai bị ong vò vẽ đốt 55 vết trong lúc đi rừng

Nạn nhân là em M.H. (ở xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau), nhập viện với nhiều vết ong vò vẽ đốt khắp người, gây nguy hiểm.



Trước đó, trong lúc cùng cha vào rừng, em H. vô tình va trúng tổ ong vò vẽ và bị đàn ong dữ tấn công dồn dập. Ngay sau khi bị đốt, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, vã mồ hôi và tím tái vùng môi. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện khu vực huyện U Minh để cấp.



Nhận thấy tình trạng diễn tiến phức tạp, các bác sĩ tuyến huyện đã nhanh chóng chuyển bệnh nhi lên tuyến trên vào sáng ngày 16-6.

Trên người em H có 55 vét ong đốt.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, bệnh nhi nhập viện trong trạng thái lừ đừ, đau nhức và đỏ da toàn thân. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận có đến 55 vết ong đốt rải rác khắp cơ thể, nhiều vết đã có hiện tượng hoại tử trung tâm.



Người bệnh được xác định bị phản vệ độ III do độc tố của ong vò vẽ. Một phác đồ điều trị tích cực đã được triển khai, bao gồm hỗ trợ hô hấp bằng oxy, truyền dịch, sử dụng corticoid, kháng histamin cùng các biện pháp hồi sức chuyên sâu.



Sau hơn một ngày đêm căng thẳng giành giật sự sống, sức khỏe của bệnh nhi đã có những cải thiện rõ rệt. Hiện tại, em H. đã tỉnh táo hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn trở về mức ổn định và có thể tự ăn uống. Tuy nhiên, do độc tố của ong vò vẽ rất mạnh và có nguy cơ gây suy đa tạng muộn, các y bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các biến chứng có thể xảy ra.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV