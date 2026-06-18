Trồng Răng Implant cho người lớn tuổi: Quy trình an toàn như thế nào tại SQ Dentist?

Vì sao người cao tuổi càng nên làm Implant sớm hơn?

Khi mất răng, xương hàm tại vùng đó mất đi kích thích từ lực nhai và dần tiêu đi — trung bình tiêu 25% thể tích xương trong năm đầu tiên, và tiếp tục tiêu theo từng năm sau. Hàm tháo lắp không ngăn được quá trình này — nó chỉ thay thế phần nhìn thấy bên ngoài, không giải quyết phần xương đang mất dần bên trong.

Quy trình 8 bước tại SQ Dentist — Thiết kế đặc biệt để an toàn cho người cao tuổi

Tại SQ Dentist, mỗi ca Implant đều tuân thủ 8 bước chuẩn y khoa quốc tế — được thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa, đặc biệt với bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý nền. Bạn có thể xem chi tiết từng bước tại trang quy trình trồng răng Implant chuẩn y khoa tại SQ Dentist.

Bước 1 — Chụp CT Cone Beam 3D:

Trước khi bắt đầu bất cứ điều gì, bác sĩ chỉ định chụp CT Cone Beam 3D — phân tích chính xác mật độ xương, chiều cao và chiều rộng xương hàm còn lại, vị trí dây thần kinh và xoang hàm. Với người cao tuổi, bước này còn giúp phát hiện sớm các bất thường về xương như loãng xương cục bộ — ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn loại trụ và kỹ thuật cấy.

Bước 2 — Xét nghiệm máu toàn diện:

Đây là bước bắt buộc và đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi. Xét nghiệm gồm: công thức máu toàn phần, đường huyết (HbA1c nếu có tiểu đường), chỉ số đông máu (INR/PT), chức năng thận và gan cơ bản.

Bước 3 — Tư vấn phác đồ cá nhân hóa:

Dựa trên kết quả CT 3D và xét nghiệm máu, bác sĩ lên phác đồ điều trị riêng cho từng người — không có "công thức chung" cho người cao tuổi. Người xương hàm còn tốt sẽ có phác đồ khác với người tiêu xương trung bình; người dùng thuốc chống đông sẽ có lịch điều chỉnh thuốc khác với người khỏe mạnh bình thường.

Bước 4 — Cấy trụ dưới gây tê cục bộ:

Toàn bộ ca cấy trụ được thực hiện dưới gây tê cục bộ — không cần gây mê toàn thân (vốn có nhiều rủi ro hơn với người cao tuổi). Huyết áp được đo và theo dõi ngay trước khi bắt đầu. Nếu huyết áp không trong ngưỡng an toàn, ca sẽ được dời lại — không ai bị thúc ép làm ngay khi cơ thể chưa sẵn sàng.

Trong suốt quá trình, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, không cảm thấy đau — chỉ có áp lực nhẹ. Ca cấy một trụ mất khoảng 20–30 phút. Sau đó bệnh nhân ngồi nghỉ, nhận thuốc và về nhà — không cần nằm viện.

Bước 5 đến 8 — Theo dõi chặt chẽ đến khi hoàn tất

Sau cấy trụ, bác sĩ tái khám cắt chỉ và gắn răng tạm trong tuần đầu. Trong giai đoạn chờ tích hợp xương (2 tuần đến 4 tháng tùy loại trụ), bệnh nhân được theo dõi định kỳ — phát hiện sớm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Sau khi trụ tích hợp hoàn toàn, gắn mão sứ hoàn chỉnh và tái khám 6 tháng/lần để đảm bảo ổn định lâu dài.

Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cho bệnh nhân cao tuổi tại SQ Dentist

Hiểu rằng người cao tuổi thường cần thêm sự hỗ trợ trong quá trình điều trị, SQ Dentist cung cấp: tư vấn miễn phí cho cả bệnh nhân lẫn người thân đi cùng, giải thích chi tiết từng bước bằng ngôn ngữ dễ hiểu (không dùng thuật ngữ y khoa phức tạp), xe đưa đón nếu bệnh nhân không tiện tự di chuyển, và lịch hẹn linh hoạt — ưu tiên buổi sáng sớm khi bệnh nhân còn khỏe khoắn nhất trong ngày.

Buổi khám đầu tiên — bao gồm thăm khám toàn diện, chụp CT Cone Beam 3D và tư vấn phác đồ — hoàn toàn miễn phí. Con cái có thể gọi đặt lịch thay cho ba mẹ qua hotline

Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Quốc Tế SQ Dentist

Địa chỉ: 292 Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

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Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn