Giảm một nửa thời gian cấp, đổi giấy phép lái xe

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết theo thông tư sắp ban hành của Bộ trưởng Công an về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, trong 2 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ sát hạch lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ rà soát, tổng hợp và chuyển dữ liệu người đạt kết quả sát hạch về Cục CSGT để cấp giấy phép lái xe điện tử.

Thời gian đổi giấy phép lái xe cũng sẽ giảm từ 5 xuống 2,5 ngày, tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 xuống 1 ngày. Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế giảm từ 5 xuống 2,5 ngày.

Trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới một tháng kể từ ngày hết hạn mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi do ốm đau, thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe.

Nếu giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới một năm thì người có giấy phép phải sát hạch lý thuyết, từ một năm trở lên thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường. Người vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước sẽ không được cấp lại giấy phép lái xe.

Giấy phép lái xe điện tử sẽ là hình thức cấp mặc định, được tích hợp lên hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử. Trong khi bản PET sẽ được cấp khi người dân có nhu cầu.

Thi sát hạch lái xe trong sa hình. Ảnh: Tiến Trạch

Siết chặt sát hạch lái xe

Cũng từ 1/7, nhiều quy định sát hạch thực hành lái xe sẽ thay đổi, theo hướng siết chặt, học thực chất, chú trọng đào tạo kỹ năng và đạo đức lái xe.

Ngoài việc bỏ nội dung thi mô phỏng trên máy tính, thí sinh sẽ phải thi tuần tự từ lý thuyết đến 2 bài thi thực hành và tình huống với môtô; thi từ lý thuyết - sa hình - đường trường với ôtô. Thí sinh phải đỗ lần lượt các phần thi mới được thi phần tiếp theo. Trước đây, nếu thí sinh không đạt phần thi lý thuyết vẫn được tiếp tục dự thi nội dung thực hành.

Số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết và thời gian làm bài sẽ tăng gần gấp đôi so với trước đây, như môtô hạng A, A1 tăng số câu hỏi từ 25 lên 40, thời gian làm bài từ 19 tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi; ôtô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi...

Câu hỏi lý thuyết cũng sẽ bổ sung nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn...

Trong khi đó, phần thi sát hạch đường trường đối với ôtô sẽ tăng từ 2 lên 5 km. Đoạn đường sát hạch sẽ đảm bảo có đầy đủ tình huống giao thông như ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Ở phần thi này, thí sinh sẽ trải qua 12 nội dung. Các bài thi này có thể thực hiện nhiều lần, không theo thứ tự.

Tác giả: Phạm Chiểu

Nguồn tin: vnexpress.net