“Bốc đầu” xe máy rồi đăng mạng xã hội, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Nam thanh niên "bốc đầu" xe máy, không bằng lái (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT về việc xác minh phản ánh vi phạm giao thông qua nhóm Facebook “Tin nóng Cao Bằng” và Fanpage Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với công an cơ sở nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Theo xác minh, khoảng 15h ngày 14/6/2026, tại tuyến đường thôn thuộc xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng, H.V.D. (SN 2007, trú tại xã Yên Thổ, Cao Bằng) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11L1-... thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên còn vi phạm nhiều lỗi khác như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô; không có giấy phép lái xe; không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ phương tiện.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi vi phạm, H.V.D. đã quay video và đăng tải lên trang Facebook “Tin nóng Cao Bằng”.

Ảnh: Cục CSGT

Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với H.V.D., đồng thời xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, với các lỗi vi phạm nêu trên, nam thanh niên bị xử phạt tổng cộng 4,4 triệu đồng và bị tịch thu phương tiện.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không thực hiện các hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm để quay clip, đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu view, bởi đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: An Thịnh

Nguồn tin: vtv.vn