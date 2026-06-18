Chưa tới 1 điểm mỗi môn vẫn đỗ lớp 10 công lập

Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Đinh Hà.

Tính đến thời điểm hiện tại, gần 20 tỉnh, thành đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Bên cạnh những trường có điểm chuẩn cao, tại một số trường, thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 1-3 điểm mỗi môn đã có thể trúng tuyển. Mức điểm này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các khu vực.

Cụ thể, tại Đà Nẵng, trong số 69 trường THPT, có 16 trường lấy điểm chuẩn dưới 10. Cụ thể, trường THPT Nguyễn Dục có điểm chuẩn thấp nhất với 7,5 điểm, tiếp đến là THPT Nam Trà My (7,75 điểm), THPT Âu Cơ (8 điểm) và THPT Tiểu La (8 điểm).

Điểm xét tuyển vào lớp tại Đà Nẵng = Tổng điểm thi của 3 bài thi môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ + Tổng điểm kết quả rèn luyện và kết quả học tập 4 năm THCS + Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Trong đó, tổng điểm kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm học ở THCS có tối đa là 10 điểm, thấp nhất 5 điểm. Mỗi năm học (lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9) có tối đa là 2,5 điểm. Cụ thể như sau:

Như vậy, theo lý thuyết, thí sinh được cộng ít nhất 5 điểm, điểm tổng 3 môn thi ở những trường nêu trên chỉ 2,5-3 điểm. Thí sinh chỉ cần đạt trung bình 0,8-1 điểm mỗi môn là có thể trúng tuyển. Tuy nhiên, các em cần đảm bảo tham gia đủ 3 bài thi, không có bài thi nào bị điểm 0.

Một số trường khác tại Đà Nẵng cũng lấy điểm chuẩn dưới 10 bao gồm THPT Trần Đại Nghĩa 8,25 điểm; THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước và THPT Quang Trung - Đông Giang cùng 8,5 điểm; THPT Quế Sơn 8,75 điểm...

Ngược lại, nhiều trường lấy điểm chuẩn cao như THPT Phan Châu Trinh 35,5 điểm, THCS và THPT Nguyễn Khuyến với 32,5 điểm; THPT Nguyễn Văn Thoại 29,25 điểm...

Tại Bắc Ninh, trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Ngô Sĩ Liên, với 9,38 điểm/ba môn. Như vậy, thí sinh chỉ cần đạt trung bình 3,12 điểm/môn là đỗ. Tuy nhiên, theo thống kê, điểm trung bình của thí sinh đỗ vào trường đạt tới 24,31 điểm, điểm trung vị đạt 24,63 điểm. Số lượng học sinh dưới 15 điểm chỉ rơi vào số ít chỉ tiêu cuối cùng.

Trong khi đó, tại Lai Châu, trong số 12 trường có thi tuyển, trường PTDTNT THPT Ka Lăng dự kiến lấy điểm chuẩn trước khi phúc khảo thấp nhất với 9,5 điểm/ba môn. Cao hơn 2 điểm, trường THPT Quyết Thắng dự kiến lấy 11,5 điểm.

Ngược lại, trường PTDTNT THPT tỉnh Lai Châu dự kiến lấy 22,5 điểm, trường PTDTNT THPT Sìn Hồ dự kiến lấy 20 điểm.

Nhiều trường ở Đồng Nai cũng lấy điểm chuẩn ở mức 11-12 điểm, như trường THPT Đoàn Kết (11 điểm), trường THPT Phước Bình (11,5 điểm), trường THPT Tân Phú (12,5 điểm), trường THPT Thống Nhất và trường THPT Trị An cùng lấy 13 điểm...

Một số trường ở Hưng Yên cũng lấy điểm chuẩn dưới mốc 15. Chẳng hạn, thí sinh đăng ký vào trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám chỉ cần đạt 13,6 điểm/ba môn, trường THPT Nam Phù Cừ lấy 13,1 điểm, THPT Đông Tiền Hải lấy 14,25 điểm, THPT Trần Quang Khải lấy 14,6 điểm.

Thí sinh, phụ huynh tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành tại bảng sau:

Tác giả: Phương Lam

Nguồn tin: znews.vn