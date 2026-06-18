Ngày 17/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hànhTrung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VIII (Ảnh: Quang Vinh).

Trước đó, sau khi có kết quả bầu cử 88 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành đã tổ chức phiên họp lần thứ Nhất.

Phiên họp đã bầu ra Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch; các Phó Chủ tịch; Ban Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, phiên họp đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên.

Với số phiếu tín nhiệm 100%, Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các Phó chủ tịch tái đắc cử gồm Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, ông Lê Văn Kiểm.

Hội nghị cũng bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội gồm 11 thành viên. Ông Lương Hồng Phong tái đắc cử Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, mỗi Ủy viên trong Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực trình độ mọi mặt, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

"Ban Chấp hành khóa mới sẽ là tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, thực hiện tốt nguyên tắc, tập trung, dân chủ, phê bình, tự phê bình, đổi mới nội dung phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động; tập trung xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, sinh năm 1957, quê tỉnh Cao Bằng, nguyên là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Bế Xuân Trường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (từ 7/2025), là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XVI.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn