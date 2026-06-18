Người phụ nữ lao ra đường nằm chặn đầu ô tô, camera tiết lộ tình tiết đáng chú ý: Công an vào cuộc

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại cảnh một người phụ nữ bất ngờ lao ra đường, nằm chặn đầu ô tô.

Theo nội dung đoạn clip, thời điểm trên, ô tô gắn camera hành trình đang di chuyển trên đường thì gặp một phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang dang 2 tay đứng giữa đường, bên cạnh là một người đàn ông đang ngồi trên xe máy.

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Người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, nằm chặn đầu ô tô.

Khi người đàn ông điều khiển xe máy rời đi thì người phụ nữ bất ngờ nằm ra giữa đường, ngay trước đầu ô tô, cản trở phương tiện di chuyển. Người đàn ông đi được một đoạn khoảng vài chục mét rồi quay lại vị trí nơi người phụ nữ đang nằm. Lúc này, xe gắn camera hành trình đánh lái, lách xe qua vị trí người phụ nữ nằm rồi tiếp tục hành trình.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông, trong đó có nhiều xe tải. Được biết, sự việc xảy ra sáng 17/6 tại trên tuyến đường liên xã nối xã Trường Phú và xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh vụ việc trên.

Báo VietNamNet cho biết thêm, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, động cơ của người phụ nữ và các tình tiết liên quan.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn