Loạt xe MPV gia đình đáng mua: Nhiều mẫu đang ưu đãi tới gần trăm triệu

Bên cạnh đó, hàng loạt chương trình ưu đãi từ các hãng xe cũng giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí sở hữu. Dưới đây là những mẫu MPV nổi bật dành cho nhu cầu sử dụng gia đình.

Mitsubishi Xpander

Với 6.740 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc MPV tại Việt Nam.

Mẫu xe ghi điểm nhờ thiết kế khỏe khoắn với lưới tản nhiệt mới, mâm hợp kim 17 inch và phong cách đậm chất crossover. Khoang nội thất rộng rãi với cấu hình 7 chỗ ngồi, trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch cùng hệ thống điều hòa tự động.

Xpander sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L đạt chuẩn khí thải Euro 5, tương thích nhiên liệu sinh học E10, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Về an toàn, mẫu MPV này được trang bị 6 túi khí, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC), cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và kiểm soát hành trình Cruise Control.

Hiện Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng. Phiên bản Xpander Cross được niêm yết ở mức 699 triệu đồng. Trong tháng 6, khách hàng được hưởng ưu đãi từ 67 - 85 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc MPV gia đình nhờ thiết kế hiện đại và danh sách trang bị phong phú.

Xe sở hữu cụm đèn LED, mâm hợp kim 17 inch cùng khoang nội thất rộng rãi. Trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, sạc không dây và điều hòa tự động. Hàng ghế thứ hai có thể ngả 180 độ, trong khi hàng ghế thứ ba gập linh hoạt để mở rộng khoang hành lý.

Veloz Cross sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 105 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp CVT và ba chế độ lái Eco, Normal, Sport. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,12 lít/100 km. Các trang bị an toàn nổi bật gồm 6 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và gói công nghệ hỗ trợ lái Toyota Safety Sense trên phiên bản cao cấp.

Mẫu xe hiện được phân phối với hai phiên bản, giá từ 638 - 668 triệu đồng. Trong tháng 6, khách hàng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm thân vỏ.

Kia Carens

Kia Carens là mẫu MPV mang phong cách SUV, nổi bật nhờ không gian rộng rãi và nhiều tiện nghi phục vụ gia đình.

Với chiều dài cơ sở 2.780 mm, Carens cung cấp cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Nội thất được bọc da, ghế trước tích hợp chức năng làm mát. Trên phiên bản 6 chỗ, hàng ghế thứ hai dạng thương gia đi kèm bàn gấp và giá đỡ thiết bị điện tử. Xe được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn viền nội thất 64 màu, sạc không dây và cửa sổ trời.

Kia Carens có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5L công suất 113 mã lực và động cơ tăng áp 1.4L công suất 138 mã lực. Hệ thống an toàn bao gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ đổ đèo DBC, camera lùi cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Mẫu xe hiện có giá từ 599 - 639 triệu đồng. Trong tháng 6, khách hàng được ưu đãi từ 20 - 35 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda BR-V

Honda BR-V hướng đến nhóm khách hàng gia đình với cấu hình 7 chỗ ngồi rộng rãi và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu.

Khoang nội thất được thiết kế thực dụng với màn hình giải trí cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cấu trúc ghế ngồi kiểu rạp chiếu phim giúp tăng tầm quan sát cho hành khách. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập linh hoạt để mở rộng không gian chứa đồ.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC cho công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Ba chế độ lái gồm Normal, Eco và Sport giúp tối ưu khả năng vận hành trong nhiều điều kiện khác nhau. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt khoảng 5,6 lít/100 km.

Điểm nổi bật của BR-V là gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Honda BR-V hiện có giá bán từ 629 - 705 triệu đồng. Trong tháng 6, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn