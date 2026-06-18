Theo kết quả công bố, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV có tổng số 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với nhiệm kỳ trước, tương ứng giảm 23%. Trong số này, 76 nhân sự tái cử, chiếm 59,8%; 51 nhân sự tham gia lần đầu, chiếm 40,2%.



Đại hội đã bầu 111 ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ được tiếp tục kiện toàn, bổ sung theo quy định.



Cùng với bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội, 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được kiện toàn. Trong đó, bà Trần Lan Phương tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực; bà Nguyễn Thị Minh Hương và bà Nguyễn Thị Thu Hiền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Bà Lê Thị Thủy, sinh năm 1964, quê ở Nghệ An, có trình độ thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII và XIV.



Trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ mới, bà Lê Thị Thủy cùng Ban Chấp hành khóa XIV sẽ tiếp tục lãnh đạo Hội thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình và tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.



Trong giai đoạn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao năng lực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV