Người dân ghi hình báo CSGT, tài xế taxi vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu đồng

Trước đó, người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 21B (phường Phú Lương, Hà Nội) đã ghi lại hình ảnh một chiếc taxi màu xanh mang BKS 29E-598.XX có hành vi vượt đèn đỏ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 10 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh vi phạm được người dân gửi đến CSGT để xác minh, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm là Trần Văn C. (SN 1988; trú tại Hà Nội) và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Làm việc với cán bộ CSGT, anh C. đã thừa nhận hành vi trên và cho biết sự việc diễn ra tại khu vực nút giao phố Xốm, đúng như nội dung phản ánh của người dân.

CSGT làm việc với tài xế xe taxi vi phạm.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Văn C về hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”. Với hành vi phạm nêu trên, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe theo quy định.

Thời gian qua, thông qua phản ánh của quần chúng nhân dân và việc tiếp nhận hình ảnh vi phạm từ các nền tảng mạng xã hội, lực lượng CSGT Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Tác giả: B.Châu

Nguồn tin: cand.com.vn