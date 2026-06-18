Ngôi nhà mặt tiền Quốc lộ 1 bốc cháy ngùn ngụt

Trưa 18-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an TP Huế cho biết vừa khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Hương Thủy.

Ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà ông L.V.T. (SN 1975), ở số 644 đường Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 1), đoạn qua tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy, TP Huế.

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Hiện trường vụ cháy nhà.





Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 11 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.



Đến khoảng 10 giờ 47 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận ban đầu, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 40 m².



Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản hiện đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.





Tác giả: Q.Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động