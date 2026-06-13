Nhân viên văn phòng nói về VinFast VF 5: Xe nhiều công nghệ, tiết kiệm chi phí từ sạc tới bảo dưỡng

Xe hạng A nhưng tích hợp sẵn trợ lý ảo, ADAS

Trước đây, không ít người dùng Việt Nam lần đầu mua ô tô phải chấp nhận lựa chọn một chiếc xe hạng A và chịu đựng những bất tiện về cả không gian khoang nội thất, tiện nghi, hiệu năng... Đây là lý do VinFast VF 5 nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng vạn người dùng trên cả nước ngay từ thời điểm ra mắt.

Ở tầm giá chỉ hơn 500 triệu đồng nhưng loạt trang bị, tính năng của mẫu xe Việt lại được đánh giá tiệm cận các dòng xe phân khúc trên.

Trong khi hầu hết các mẫu A-SUV chạy xăng được trang bị động cơ công suất tương đối khiêm tốn (Toyota Raize 98 mã lực, Kia Sonet 113 mã lực…), VF 5 sở hữu động cơ có công suất tối đa lên tới 134 mã lực, hơn cả một số mẫu sedan hạng B. Nhờ đặc trưng của động cơ điện, xe có độ vọt tức thì, có thể lướt đi một cách êm ái, mượt mà nhưng vẫn rất lanh lẹ.

“Xe chạy êm, tăng tốc mượt, đi trong phố rất linh hoạt, hơn hẳn các mẫu xe hạng A tôi đã trải nghiệm”, anh Phan Long, một chuyên viên kế toán ở doanh nghiệp xuất nhập khẩu (Cần Thơ) bày tỏ ấn tượng về chiếc VinFast VF 5.

Hơn thế nữa, theo anh, khối pin đặt dưới sàn xe tạo ra trọng tâm thấp, kết hợp cùng hệ thống khung gầm cứng cáp mang đến cảm giác đầm chắc vượt xa những đối thủ chạy xăng cùng tầm giá.

VF 5 cũng là mẫu xe hạng A hiếm hoi trong phân khúc có sẵn tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa…

Trong quá trình sử dụng, điều khiến anh Long thích thú là VF 5 không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà giống như một món đồ công nghệ thông minh. “Đang lái xe có thể ra lệnh điều chỉnh nhiệt độ, mở nhạc, tìm đường chỉ bằng giọng nói, rất tiện lợi. Nhiều khi tôi nói phương ngữ mà trợ lý ảo tiếng Việt vẫn hiểu”, anh thích thú kể lại.

Cùng với đó, mọi thông tin về xe, từ tình trạng pin, vị trí xe cho đến lịch sử hành trình đều được quản lý trực quan ngay trên ứng dụng điện thoại VinFast.

Mua xe, nuôi xe “nhàn tênh”

Điều làm anh Phan Long bất ngờ với VF 5, ngoài các tính năng công nghệ hay sức mạnh động cơ, còn là mức chi phí “nuôi xe”. Hiện tại, chủ xe VF 5 như anh được miễn phí sạc tới 10/2/2029 – tương đương gần 3 năm được hưởng đặc quyền “0 đồng” nhiên liệu.

“Kể cả sau này khi hết ưu đãi, chi phí sạc xe cũng rất rẻ, trung bình vài chục nghìn đồng là có thể đi 100 km, tiết kiệm hơn nhiều so với xe xăng”, anh Long nói thêm.

Khoản chi phí lớn thứ hai thường được nhiều chủ xe nhắc tới là chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, với VF 5, theo cộng đồng người dùng, nhờ cấu tạo đơn giản của động cơ điện, ít chi tiết chuyển động, chi phí phát sinh để bảo dưỡng, bảo trì về cơ bản “không đáng kể”.

“VF 5 có chi phí bảo dưỡng thấp hơn rất nhiều so với xe xăng. Mốc bảo dưỡng kéo dài lên tới 15.000 km. Đây là điều không thể thấy ở các mẫu xe phổ thông cùng phân khúc”, anh Tùng Lâm, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội đang sử dụng VF 5, nói.

Cũng theo anh, VF 5 còn giúp giải bài toán tài chính hiệu quả thông qua chương trình trả góp. “Tài chính cá nhân không nhiều, cùng mức thu nhập vừa phải, nên tôi lựa chọn sử dụng đòn bẩy tài chính với lãi suất thấp từ VinFast để ‘tậu’ chiếc VF 5. Như vậy, tôi có thể tận dụng số tiền tích lũy để phục vụ các mục đích đầu tư cá nhân khác”, anh Lâm chia sẻ.

Hiện tại, người dùng trả góp xe có thể lựa chọn giữa chính sách lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu hoặc mức hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá bán, theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” kéo dài hết năm 2026. Mức tiền trả trước khi vay mua xe chỉ từ 0 đồng, cho phép người trẻ chưa có tiền tiết kiệm cũng có thể nhận xe ngay.

Đặc biệt, riêng trong tháng 6, khách mua VF 5 nhận thêm 2 quà tặng đặc biệt: voucher kỳ nghỉ Vinpearl có thể quy đổi thành 3% giá bán xe và 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. Cộng dồn các ưu đãi, chủ xe tiết kiệm được tới hơn 62 triệu đồng ngay từ thời điểm xuống tiền.

Bài toán kinh tế tối ưu đi kèm với hàng loạt trang bị, tiện nghi vượt tầm phân khúc, không quá bất ngờ khi VinFast VF 5 luôn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, với tổng doanh số lũy kế tới tháng 5/2026 đạt 16.803 xe.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: tienphong.vn