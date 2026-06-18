Hủy kết quả bài thi của thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản

Một thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (Khánh Hoà) bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi. Ảnh minh hoạ: ST

Ngày 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo về nội dung phản ánh liên quan đến một thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, phường Bắc Cam Ranh, vi phạm quy chế thi nhưng không bị lập biên bản xử lý.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, kết quả xác minh cho thấy phản ánh về việc thí sinh vi phạm quy chế thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 là đúng sự thật.

Thí sinh thi tại phòng thi số 0577, bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi trong buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất). Qua xác minh, thí sinh không sử dụng tài liệu (phao giấy).

Căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp, thảo luận và thống nhất hủy kết quả toàn bộ bài thi của thí sinh vi phạm tại phòng thi số 0577, điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự với lý do là thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tác giả: Thiên Ân

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn