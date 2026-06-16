Khoảng 137.000 xe tại Việt Nam triệu hồi vì lỗi túi khí Takata: Từ xe Nhật đến xe Mỹ, vẫn còn hơn 50.000 xe vẫn chưa được thay túi khí mới

Trang Thông tin Chính phủ vừa đăng tải nội dung liên quan đến việc đẩy mạnh chương trình triệu hồi túi khí Takata. Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã nhận được báo cáo cũng như đề nghị hỗ trợ của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) về thông tin liên quan đến vấn đề này.

Sự cố túi khí Takata là một trong những khủng hoảng hàng đầu của ngành ô tô toàn cầu. Ảnh: WKAR

Thống kê của VAMA cho biết tại thị trường Việt Nam có khoảng 137.000 xe thuộc diện triệu hồi, tuy nhiên hiện tại có khoảng 60% xe, tương đương hơn 86.000 xe, được kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí theo chương trình. Điều này đồng nghĩa còn khoảng 51.000 xe chưa được thay thế.

Tại Việt Nam, có tổng cộng 5 hãng xe bị ảnh hưởng, bao gồm Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford và Mercedes-Benz. Trong đó Honda và Toyota có 4 mẫu xe liên quan, các hãng còn lại có 2-3 sản phẩm bị ảnh hưởng. Các xe thuộc diện triệu hồi sản xuất từ khoảng 2003 đến 2015.

Sự cố túi khí Takata có thể xem là một trong những khủng hoảng hàng đầu của ngành ô tô toàn cầu. Trên các xe bị ảnh hưởng, cụm bơm túi khí được cung cấp bởi Công ty Takata, có nguy cơ bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trường hợp xảy ra va chạm và túi khí được kích hoạt, cụm bơm khí có thể bị nứt vỡ, khi đó các mảnh kim loại của cụm bơm có thể bắn xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, gây nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách.

Danh sách các dòng xe tại Việt Nam cần triệu hồi do liên quan đến sự cố túi khí Takata. Ảnh: Thông tin Chính phủ

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo khách hàng chủ động kiểm tra thông tin xe và liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý ủy quyền để được hỗ trợ. Việc kiểm tra và thay thế hoàn toàn miễn phí.

Tác giả: Vĩnh Phúc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn