Giáo viên sốt ruột vì chậm nâng bậc chức danh nghề nghiệp, lãnh đạo sở nói gì?

Giáo viên ở Khánh Hòa mong muốn được xét hạng chức danh nghề nghiệp để được hưởng quyền lợi chính đáng - Ảnh minh họa: TRẦN HOÀI

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, nhiều giáo viên ở Trường THPT Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang) và Trường THPT Trần Quý Cáp (phường Đông Ninh Hòa) phản ánh sự chậm trễ của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa khi đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn trong công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Giáo viên đủ điều kiện vẫn chưa được thăng hạng

Theo phản ánh, các giáo viên cho hay dù đã đủ tiêu chuẩn để xét thăng hạng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, nên ảnh hưởng đến tinh thần, động lực phấn đấu trong nghề nghiệp.

Giáo viên các trường cho hay trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có công văn về việc triển khai bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong đó có ghi rõ gửi báo cáo tổng hợp về phòng tổ chức cán bộ chậm nhất vào ngày 12-7-2024 để gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Tuy nhiên đến nay đã hơn 1 năm sở vẫn chưa triển khai việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp về chuyển xếp lương giáo viên (xét thăng hạng).

Ngoài ra các giáo viên cho biết theo dự thảo Thông tư 5711 ngày 18-9-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định về chuyển các hạng giáo viên thành chức danh nghề nghiệp mới.

"Điều này dẫn đến nguy cơ thiệt thòi về tiền lương cho giáo viên chúng tôi, vì giáo viên đáng ra đủ điều kiện lên hạng theo quy định cũ thì chỉ được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên THPT", một giáo viên chia sẻ.

Chậm trễ do sắp xếp sở, ngành

Trao đổi về vấn đề trên, ngày 11-12, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết ngành giáo dục đã tiến hành tổ chức rà soát đề án vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục để có cơ sở trước khi tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo từng đơn vị.

Tuy nhiên do tập trung thực hiện việc sắp xếp sở, ngành (tháng 3-2025) và thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp (tháng 7-2025), nên sở chưa thể tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên theo quy định.

"Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống kê cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp, báo cáo bộ theo quy định và đang soạn thảo văn bản hướng dẫn tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên" - đại diện sở chia sẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cũng cho biết trường hợp dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, giáo viên được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác theo kết quả sản phẩm, hiệu quả công việc của vị trí việc làm đảm nhiệm.

Điều này không những không ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên, mà còn giúp thúc đẩy giáo viên nâng cao trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp để đạt được sản phẩm, hiệu quả công việc của vị trí việc làm đảm nhiệm.

Tác giả: Trần Hoài

Nguồn tin: tuoitre.vn