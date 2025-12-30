Một xã ở miền Tây đề nghị tạm dừng karaoke để học sinh ôn thi

Hoạt động karaoke tại hộ gia đình, cơ sở hát với nhau sẽ tạm dừng cho đến ngày 9/1 để trẻ ôn tập. Ảnh minh hoạ: Pexels.

UBND xã Giồng Trôm (tỉnh Vĩnh Long) mới ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở hát với nhau nhằm tạo điều kiện cho học sinh thi học kỳ một.

Theo đó, UBND xã yêu cầu trưởng các ấp vận động hộ karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động từ ngày 25/12 đến 17h ngày 9/1/2026 để học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành vào đầu năm học mới, học sinh bậc phổ thông tại tỉnh này sẽ kết thúc học kỳ một vào ngày 10/1/2026. Muộn nhất, kỳ thi cuối kỳ sẽ phải kết thúc vào ngày này.

Cũng liên quan việc tạm dừng hoạt động karaoke, UBND xã Giồng Trôm nêu rằng cơ sở hát với nhau đã xây phòng cách âm được phép hoạt động theo lịch đã đăng ký. Trong khi đó, gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi được phép sử dụng phương tiện phát âm thanh trong 2 ngày là lễ chính và đêm trước ngày lễ chính, nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc sự kiện chính trị của tỉnh, UBND cho phép tổ chức khi có kế hoạch thực hiện.

Ngoài thông tin chỉ đạo đến trưởng ấp, UBND xã Giồng Trôm cũng yêu cầu phòng Văn hoá - Xã hội của xã phải phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các ấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân... tạm dừng sử dụng và tham gia hoạt động sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn