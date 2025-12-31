Đặt tên trường trung học nghề không được dùng chữ 'phổ thông', 'cơ sở'

Tại một trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong thời gian tới, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ được chuyển đổi thành mô hình trung học nghề - Ảnh: TTO

Tên trường trung học nghề bắt đầu bằng "trường trung học"

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tránh tình trạng gây nhầm lẫn với các mô hình trường trung học phổ thông hiện nay, đặc biệt khi mô hình trung học nghề đi vào hoạt động.

Theo dự thảo, tên trường trung học nghề phải bắt đầu bằng cụm từ "trường trung học" và không được sử dụng các cụm từ "phổ thông", "cơ sở" trong tên gọi.

Quy định này nhằm phân biệt rõ ràng trường trung học nghề với trường THPT và các cơ sở giáo dục khác, giúp người học và phụ huynh dễ nhận diện đúng loại hình đào tạo.

Sau cụm từ "trường trung học", tên trường sẽ bao gồm thành tố thể hiện lĩnh vực hoặc nghề đào tạo chính.

Ngoài ra, trường có thể gắn thêm tên địa phương nơi đặt trụ sở chính, tên danh nhân văn hóa lịch sử, tên cá nhân, tổ chức quản lý hoặc sở hữu trường.

Trường hợp sử dụng tên khu vực, quốc tế hoặc quốc gia nước ngoài phải gắn với các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo đã được phê duyệt theo quy định.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc đặt tên và đổi tên trường trung học nghề vẫn bảo đảm quyền tự chủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Tuy nhiên các nguyên tắc chung được đặt ra nhằm tránh tình trạng gây hiểu nhầm về mô hình đào tạo, chất lượng và vị thế của nhà trường.

Bên cạnh tên gọi chính thức, trường trung học nghề được phép sử dụng tên gọi khác phục vụ truyền thông, quảng bá tuyển sinh hoặc gắn với nhóm ngành, nghề đào tạo.

Các tên gọi này không được sử dụng trên văn bằng, chứng chỉ hay văn bản pháp lý, không làm thay đổi tên chính thức trong quyết định thành lập và không gây hiểu nhầm là cơ sở giáo dục phổ thông hoặc giáo dục đại học.

Sinh viên thực hành tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (TP.HCM) - Ảnh: D.A.P.

Không dùng 'quốc tế', 'quốc gia', 'Việt Nam'

Bên cạnh quy định riêng cho trường trung học nghề, dự thảo nghị định cũng đưa ra các nguyên tắc chung đối với tên gọi của tất cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cấu trúc tên của các trường cao đẳng và trung cấp cũng được quy định thống nhất.

Theo đó, tên trường phải phản ánh đúng loại hình và lĩnh vực hoạt động, không gây hiểu nhầm về chất lượng, danh hiệu, thứ hạng hay phạm vi đào tạo, đồng thời không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Ví dụ, tên trường phải bắt đầu lần lượt bằng cụm từ "trường cao đẳng" hoặc "trường trung cấp", sau đó là các thành tố thể hiện rõ lĩnh vực, nhóm ngành hoặc nghề đào tạo chính. Tên trường có thể gắn với địa phương, danh nhân văn hóa lịch sử, hoặc tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu trường theo quy định.

Tuy nhiên, tên tiếng Việt của cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được sử dụng các từ, cụm từ "quốc tế", "quốc gia", "Việt Nam", "Hồ Chí Minh", cũng như không sử dụng từ ngữ thể hiện ngôn ngữ nước ngoài, trừ trường hợp gắn với tên khu vực, quốc tế hoặc quốc gia nước ngoài theo các hiệp định, chương trình hợp tác hoặc liên kết đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra dự thảo cấm sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục cũng như các từ, chữ viết tắt trùng hoặc tương tự với tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, nhằm tránh hiểu lầm về tính chất và thẩm quyền của cơ sở đào tạo.

Đối với tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế, dự thảo yêu cầu việc dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài phải bảo đảm đúng cấu trúc, sử dụng thuật ngữ phù hợp với thông lệ quốc tế, không làm "nâng hạng" chất lượng, danh hiệu hay gây nhầm lẫn với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn