Nhiều giáo viên dạy môn liên kết chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Theo đó, trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình nhà trường và các hoạt động ngoài giờ chính khóa tại 6 trường thuộc Cụm 2.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con phải học với người không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và họ cho rằng chất lượng giảng dạy của giáo viên những môn liên kết không đảm bảo quy định.

Các đơn vị được kiểm tra đều có thực hiện lưu trữ hồ sơ pháp lý, hồ sơ cấp phép, hồ sơ nhân sự của các đơn vị liên kết. Đối với hồ sơ của giáo viên bản ngữ và giáo viên là người nước ngoài dạy ngoại ngữ có giấy phép lao động theo quy định.

Tuy nhiên, ở một số trường, giáo viên dạy môn liên kết không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ, xã Bà Điểm, nội dung “Tiếng Anh giao tiếp” không có trong danh mục hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu học. Một số giáo viên của đơn vị phối hợp dạy STEM, công dân số chỉ có chứng nhận, chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung, khắc phục.

Ở trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Đông Hưng Thuận, một số giáo viên của đơn vị mà nhà trường phối hợp để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đều không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nhà trường chưa hoàn thiện kế hoạch lựa chọn tài liệu, học liệu và xuất bản phẩm năm học 2025 - 2026.

Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường An Phú Đông chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở GD&ĐT; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản chậm thực hiện chương trình nhà trường năm học 2025-2026, do trường đang trong giai đoạn xây dựng; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Trường Trung học cơ sở An Phú Đông chưa thể hiện được hồ sơ đánh giá chuyên môn của Sở GD&ĐT; chưa ban hành văn bản triển khai các cơ sở pháp lý liên quan đến chương trình nhà trường.

Trường trung học phổ thông Bà Điểm, đơn vị liên kết chưa đủ hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời khắc phục và bổ sung.

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục được kiểm tra, đề nghị tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, hồ sơ cấp phép hoạt động, hồ sơ năng lực, bằng cấp giáo viên, bảo đảm các đơn vị có nhu cầu liên kết đào tạo, bồi dưỡng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động đối với nội dung triển khai tại các cơ sở giáo dục.

Đối với hồ sơ của giáo viên nước ngoài, giáo viên bản ngữ, thủ trưởng đơn vị yêu cầu các tổ chức cung cấp đầy đủ bản sao có chứng thực thẻ tạm trú, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ (có dịch thuật, công chứng), giấy phép lao động hoặc văn bản miễn giấy phép lao động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (cũ).

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân